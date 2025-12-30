竹市府優化資優與藝術教育 高虹安：增設智能資賦優異巡迴輔導班

照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新竹市長高虹安今（30）日召開新竹市政府本週市務會議，也是今年度最後一場市務會議。她在會中針對跨年和元旦大型活動，以及即將發放的5000元消費金等事項做出裁示。高虹安也指示相關單位，加速行政流程和整備作業，確保政策如期且順利實施。此外，竹市府執行優化資優與藝術教育，高虹安表示，期許孩子如繁星閃耀。

照片來源：新竹市政府

新竹市政府表示，市府重視各階層教育發展，秉持「新竹好學」理念，深耕新竹市教育環境。為落實資優教育向下扎根、向上開花，將於115學年度起增設國小「一般智能資賦優異巡迴輔導班」，積極回應孩子需求與家長們的期待，同時訂頒「國中小藝術才能班辦理作業規範」，明訂藝術才能班召集人減授課規定，以減輕教師行政負擔，支持專業藝術教育發展。

高虹安表示，為促進資優學生多元安置及推動多元資優教育方案，自115學年度起，將於東門國小增設一般智能資賦優異巡迴輔導班，編制資優特教教師兩名，為資優教育注入新血。

照片來源：新竹市政府

有別於定點式的資優資源班，資優巡迴輔導班將專責輔導經鑑定通過但未入資優資源班接受服務的資優生，並提供竹市各國小雙重特殊學生發展潛能課程，實踐教育公平與多元發展。

教育處長林立生指出，資賦優異學生的培育，是發展城市競爭力的重要一環，市府以行動積極回應教育現場需求，凡通過國小一般智能資優鑑定的學生，若因個人因素未能轉入資優資源班就讀，未來將由資優巡迴輔導班教師提供適性課程，並與普通班老師攜手合作，共同協助資優學生發展潛能。

教育處強調，對於具有身心障礙與資賦優異雙重特質的學生，過去常因特質互相遮蔽而未能獲得足夠支持。未來，巡迴輔導班教師將提供更專業的協助，積極發掘與輔導雙殊學生，讓每一位孩子都能被看見、被重視，成為閃耀的星星。

此外，為培育藝術專業人才，竹市國中小設有音樂、美術與舞蹈3類藝術才能班，由專業術科教師與學科教師合作，盼培育出學術兼備的優秀學生，每年也透過精彩的成果展演，為市民朋友帶來美好的藝術饗宴。為減輕教師兼顧教學與行政工作的負荷，市府也將明訂藝術才能班召集人每週減授課2節，以提升教學品質與行政效率，支持藝術教育師生穩健前行。

教育處表示，市府秉持「新竹好學」理念，不斷優化竹市資優與專業藝術教育環境，以行政力量支持教學發展，營造教師能專心教學、學生快樂學習、家長放心托付的校園氛圍，進一步提升城市的整體教育競爭力。

照片來源：新竹市政府

