竹市府公布交通處、養護工程處長人事 陸續上任

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市政府今天發布人事派令，交通處長由現任市府參議林正光調任，今天生效；養護工程處長則由新竹市議會議事組主任李吳喜陞任，預計2月6日生效。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，林正光曾任交通處科長、城市行銷處長及參議，參與過YouBike系統佈建、公共運輸轉運站規劃及17公里海岸線再生等多項重大建設計畫。

市府指出，林正光擁有中華大學運輸科技與物流管理碩士學位，對於新竹在地的交通環境與運輸政策推動熟稔，未來將以智慧治理與宜居永續為核心目標，持續提升城市的用路安全。

廣告 廣告

關於李吳喜，市府表示，具備工程與地政背景，曾獲內政部地政貢獻獎及模範公務人員肯定，其學歷為台大事業經營碩士及中華大學建築與都市計畫碩士，歷任新竹市議會議事組主任、東區及北區區長、地政處副處長等職。

市府表示，林正光的派令今天正式生效，李吳喜的派令預計2月6日生效，期勉新任首長發揮專才，攜手推動各項市政建設。（編輯：張銘坤）1150130