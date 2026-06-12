竹市府公布暑期工讀錄取名單 103位青年學子7/1體驗公部門職場

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【民眾新聞網方健龍新竹報導】為落實市長高虹安推動的「青年活力」政策，協助青年提早進入職場、探索職涯並學習公部門職場工作，新竹市政府辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，今年度報名非常踴躍，共吸引逾450位大專院校學生報名，經過市府各局處5月16日聯合面試後，今（12）日公布錄取名單，共錄取103位優秀學子，錄取青年將於7月1日正式報到，展開為期2 個月的深度公部門職場體驗。

市長高虹安表示，每年市府暑期工讀都是大專學子近距離參與市政、接軌職場的最佳管道。今(115)年度暑期工讀計畫特別優化，將工讀期程由過往的1.5個月，正式延長至滿2個月，希望提供同學更扎實、更完整的公務行政體驗，讓這份經歷成為青年職涯履歷中含金量最高的第一章。

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高虹安指出，今年度共計有34個市府單位釋出職缺、提供103個工讀機會，平均每4位申請者僅1位能獲得錄取，競爭極為激烈。恭喜所有脫穎而出的優秀同學們，期許大家在7、8月的工讀期間，能保持好奇心與學習熱誠，在市府工讀期間，更能深入瞭解行政運作、培養職場態度與專業能力，為未來職涯發展奠定基礎。

勞青處長吳達偉表示，公部門工讀錄取的103位同學，工讀生權益與一般職場規定相同，請錄取同學務必詳閱報到須知，預先填妥進用人員到職單等相關資料，並於7月1日8時30分前至新竹市政府綜合大禮堂辦理報到，報到時務必攜帶身分證正本供驗證，並繳交身分證影本、薪轉帳戶存摺影本及1吋照片1張。當天也將同步舉辦職前講習，提醒錄取學生權益相關事宜，錄取者若未依規定於7月1日報到，將視同放棄資格，並由備取人員依序進行遞補。

吳達偉說，今年度暑期工讀擴大採取產官聯合徵才模式，不僅結合34個局處提供103個公部門工讀職缺，更攜手與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合辦大專青年公部門暨企業10家民間企業多元職缺，未錄取市府暑期工讀的同學，聯合面試當日如有投遞企業職缺，將由企業自行通知是否錄取。

青發中心主任陳毅璇指出，115年度大專青年學生公部門暑期工讀錄取名單及錄取人員報到須知，已正式公告於青年發展中心官方網站(https://reurl.cc/R2Zkl9)。另外，青發中心特別安排職涯專家帶領與解說，幫助青年深入瞭解職業性向，規劃人生藍圖，及早確立職涯興趣及提升職場競爭力，今年更推出全程免費之「青年履歷健診暨職涯諮商活動」，歡迎年滿16到40歲設籍、就學或就業於新竹市的青年踴躍報名參加，歡迎青年朋友至活動官網(https://reurl.cc/yO4AO6)預約及查詢。

《圖說》新竹市政府暑期工讀面試現場。（圖／新竹市政府提供）