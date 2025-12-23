竹市府召開年度最終場道安會報 高虹安市長：「精進事故處理與守護市民安全」

【警政時報 張家燁／新竹報導】新竹市政府昨（22）日召開「新竹市114年度第12次道路交通安全聯繫會報」，由市長高虹安主持，會中聽取警察局就「交通事故案件便民服務系統」進行專題報告，並針對114年11月交通事故案件進行成因分析與改善對策研議，高市長表示，今年1至11月全市道路交通事故受傷人數較去年同期減少555人，降幅達5.1%，顯示市府持續推動交通安全政策已逐步展現成效。

新竹市政府昨（22）日召開「新竹市114年度第12次道路交通安全聯繫會報」，由市長高虹安主持會議，聽取警察局進行交通事故案件便民服務系統專題報告，並就事故防制作為進行指示。（圖/記者張家燁翻攝）

高市長指出，事故處理是道路交通安全工作的重要一環，透過建置數位化便民服務系統，不僅可縮短民眾申辦事故資料的時間，也能有效節省警力人力資源，將警力妥善運用於其他重點勤務，她指示警察局持續精進系統功能，並配合「新竹通APP」正式上線，推動系統介接，讓民眾可透過APP一站式申請事故相關資料，進一步提升整體便民服務效率。

新竹市政府召開年度最終場道路交通安全聯繫會報，市府各局處及道安相關單位與會，針對交通事故成因分析、酒駕防制及行人安全改善等議題進行討論，共同研議精進對策，提升市民用路安全。（圖/記者張家燁翻攝）

針對今年11月竹光路發生酒駕交通事故造成2名高齡者不幸罹難，高市長重申市府對酒駕行為「零容忍」立場，並請警察局因應年底聚會活動頻繁，加強酒駕攔檢與提高見警率。此外，市府也將針對行人易違規穿越路段，請公管中心補植道路分隔島植栽，並由交通處加裝護欄，防止行人違規穿越。交通處表示，市府道安團隊將持續以教育、工程與執法「3E策略」推動道安工作，並已著手規劃115年道安執行計畫，期盼持續降低事故發生率，守護市民用路安全。

