竹市府啟動跨局處低溫應變措施 確保市民平安度過寒冬





新竹市受強烈大陸冷氣團南下影響，6日起至1月9日因輻射冷卻效應，氣溫明顯下降且日夜溫差大，預計白天氣溫約為14至18度，需特別注意夜間恐驟降為10至11度。市長高虹安表示，面對日夜溫差大，提醒市民留意自身保暖，尤其家中有長輩、幼兒或具心血管慢性病史的家人，應特別留意身體狀況 ，另因應低溫來襲，已責成市府團隊啟動「跨局處低溫應變機制」，針對民眾因天冷緊閉門窗可能引發的一氧化碳中毒風險，已指示消防局加派人力深入社區、住家及各大商場宣導，確保市民朋友能平安度過寒冬。

高市長指出，在弱勢照顧方面，社會處已啟動低溫關懷機制，攜手竹安公益慈善服務協會加強街友訪視。日間針對火車站周邊等街友聚集熱點進行不定時關懷，夜間則每週提供至少三次訪視服務，並發放熱食、暖暖包、毛帽及防風手套等禦寒物資。此外，市府於白天開放「新竹市武昌街42號」供街友避寒休憩，夜間則提供「新竹市東區武昌街29號」作為臨時住宿庇護所。透過公私協力，自114年12月起迄今，累計已關懷1,143人次，並發放91份民生物資及347份餐食，以實際行動將溫暖傳遞給需要的市民。

消防局長李世恭說明，面對低溫挑戰，消防局於今(115)年1月至3月期間，已結合19家媒體通路加強防範一氧化碳中毒宣導，並規劃於本週19時至21時至市區各大商場、大型社區等人潮密集處，派遣消防人員實地宣導，提醒民眾使用瓦斯熱水器應保持通風。此外，已請衛生局協調轄內急救責任醫院備妥急診室保溫設備，並因應流感高峰期，要求院方備足相關藥物及病床，確保醫療量能無虞。

市府強調，此次低溫應變為跨局處通力合作，警察局將加強轄區巡邏並主動關懷需協助民眾；民政處透過里鄰長系統發布低溫預警，提醒社區長輩注意保暖；教育處已督導各級學校加強學生健康關懷，提醒穿著適當禦寒衣物並進行戶外活動時應注意保暖；產發處提醒農漁業者提前採取防寒措施以減少農損；勞工及青年處則要求雇主留意戶外及低溫作業勞工的安全風險管理，全方位守護市民健康。



