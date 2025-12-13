竹市府地政處強化資訊設備資訊安全再升級。

為守護新竹市民不動產資料安全，新竹市政府地政處自一一三年起啟動「地政資訊設備強化與升級」計畫，透過升級資料庫主機、應用程式伺服器、防火牆等，持續加碼強化資訊安全建設，打造更安全、可靠的數位環境，守護市民每筆地政資料。

地政處十三日表示，地政業務長期肩負市民財產資料管理責任，經統計目前全市土地約二十萬餘筆、建物約十九萬餘棟、地籍圖層二十萬餘錄，每一筆資訊都關係市民最重要的不動產權益。為確保這些珍貴資料不受外部駭客攻擊或內部系統風險影響，市府自一一三年起啟動土地開發專區地籍資料庫設備汰換與軟體升級計畫，除分別於一一三年投入九百八十萬元、一一四年增至一千六百六十五萬元外，預計五年再編列九百六十萬元。

地政處說明，此項計畫全面依循ISO 27001資訊安全管理系統標準，已陸續升級導入最新防火牆、入侵偵測與行為分析技術，透過高效能運算與即時監控機制，確保龐大的地籍與不動產資料，在每一環節都受到最嚴密的防護。

地政處補充，計畫除硬體外也同步進行多項資安韌性提升措施，包括資料庫備援與還原機制強化、每年演練三次災害應變與資安事件模擬、每年二次定期辦理資料庫還原演練與重大資安事故的模擬，以及每二年一次資安健診與滲透測試，更優化網路與儲存架構，以縮短資料復原時間及提升應變能力。

地政處強調，隨著智慧城市與數位治理快速發展，資訊安全的重要性更勝以往。透過持續投資與設施升級，市府正以更高標準建構「安全×效能×信任」兼具的資訊環境，讓市民在享受智慧便民服務的同時，也能獲得最完善的隱私與財產保障。未來將持續滾動檢視資安需求，投入更多資源，確保竹市在智慧治理的道路上穩健前行。