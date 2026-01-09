竹市府年補助6.1億 115學年度起中小學營養午餐全額補助

新竹市長高虹安八日晚間宣布自一一五年八月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府全額負擔學生午餐費用。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府持續關注學生健康與家庭照顧需求，市長高虹安八日晚間宣布自一一五年八月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣六點一億經費，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

高虹安表示，此次全額補助政策涵蓋市國立中小學生，國小補助從四十元增加到六十元、國中補助從四十五元增加到六十五元，此外，增加編列新台幣一點零七億，持續要求學校午餐採用符合「國產三章一Q」等可溯源優質食材，在維持既有品質基礎上，由政府承擔費用，讓學生安心用餐、家長放心。

除餐費補助外，市府也同步推動「午餐廚房升級二點０」計畫，每年投入超過新台幣一千萬元，逐年升級十九座中央廚房設備，導入現代化烹調與作業機具，提升製餐安全、效率與餐點穩定度，確保全額補助能實質反映在學生用餐體驗上。

此外，市府於一一四年全額補助東園國小新台幣六千六百萬元新建午餐廚房，透過全新規劃的製餐動線與現代化設備配置，不僅提升製餐效率與衛生安全，也有效支援校內午餐供應需求，成為本市推動校園午餐廚房現代化的重要示範。

教育處指出，推動全額補助營養午餐，不僅是減輕家庭經濟負擔，更是對孩子健康成長的長期投資，未來市府將持續滾動檢討制度執行情形，結合營養教育與校園餐飲管理，打造安全、營養且具品質的校園飲食環境，讓每一位學生都能吃得安心、健康成長。