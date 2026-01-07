竹市府廳舍大搬風新增2局處苦無空間 公務員嘆辦公空間不到2坪
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今年將新增數位發展處與養護工程處2新局處和副市長及副秘書長職務，近期為調整市府辦公廳舍而大搬風，不少府內廳舍因此挪動做辦公使用，只是市府是國定古蹟新竹州廳，辦公空間有限，不少府內人員大嘆每個公務員換算的辦公空間不到2坪，加上廳舍及辦公設備老舊，部分空間還要挪給官員們當辦公場所，感嘆基層公務員不受尊重、沒尊嚴。
市府行政處表示，因應內政部修正地方制度法第56條第1項、第2項規定，縣市政府增設副市長及副秘書長各1人。加上增設數位發展處及養護工程處辦公空間需求，近期已進行少部分內部空間調整。此次所涉調整空間皆為內部單位，未涉及對外受理民眾常用申辦業務單位，規劃以最小幅度調整，以因應空間使用需要，搬遷過程以不影響民眾洽公為主。
行政處說明，市府所在位置沿襲日治時期「新竹州廳」所在，但隨公共事務日益多元業務增加，面臨空間不足的現實限制，部分局處需另覓空間，對建立或整合大型行政中心，在財劃法修法後提升相關計劃的財務可行性，市府會啟動盤點與規劃。另現況部分局處未集中在市府內，但市府具高度跨局處協調機制，許多對外公共服務及內部公文傳遞已電子化，大幅降低辦公空間所在的影響，民眾也可透過新竹通APP或市府網站辦理線上申辦業務。
市府近期因部分局處調整進行辦公廳舍搬遷及調整，加上新增2個局處，各局處幾乎散落各地，接下來工務處也要搬遷到東區的世紀鑫城廳舍，不少公務員感嘆公務體系四分五裂，連府內人員都搞不清了，遑論一般市民，且因辦公空間不足及被壓縮，每個公務員能活動的空間很小，感覺很沒尊嚴及不受尊重。
