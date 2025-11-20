竹市府批院版財劃法修正案：懲罰對國家經濟貢獻高的縣市

新竹市政府表示，行政院版財劃法忽視地方政府的財政努力，並懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，預估將使竹市統籌分配稅款大幅下降。（陳育賢攝）

行政院20日公布《財政收支劃分法》行政院版修正草案，內容包括縮減統籌分配稅款規模及修正水平分配機制與指標權重。新竹市政府表示，院版忽視地方政府的財政努力，並懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，預估將使竹市統籌分配稅款大幅下降，影響新竹市重大公共建設與施政計畫的持續推動。

市府表示，院版分配機制以補足各縣市基準財政收支差額為優先，等同懲罰財政努力的縣市，同時大幅下修營利事業營業額權重，從原本「總額」的30％降為補足差額後「餘額」的8％，此項指標將形同虛設，實質懲罰對國家經濟貢獻高的縣市。

此外，人口數將以「平均每戶可支配所得」作為逆指標調整，即平均每戶所得愈高統籌分配稅款獲配愈低，然而所得為民眾個人收入，與政府財源無關，實不宜作為調整依據。

市府進一步說明，行政院強調中央挹注地方財源上看1兆2002億元創新高，實則為中央因應現行新版財劃法實施，修正中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，大幅減少一般性及計畫型補助款，導致基期降低，顯示出院版財劃法挹注地方政府財源增加，並非中央實質提高對地方財政的挹注。

市府強調，竹市人均繳稅為全國最高，但歷年統籌分配稅款及一般性補助款的配回率為全國最低，目前的新版《財政收支劃分法》將營利事業營業額30％的權重納入分配，使竹市統籌分配稅款獲配金額得以提升，終於彌補竹市長期「高繳稅、低配回」的不公平處境。

但院版對竹市多重懲罰，預估竹市獲配財源將大幅下降，市府強烈反對院版《財政收支劃分法》修正草案，現行新版《財政收支劃分法》及立法院民國114年11月14日三讀通過之《財政收支劃分法》修正案，讓地方政府有穩定可預期的財源，且分配機制兼顧財政努力與地方建設需求，才能真正落實地方自治，提升地方財政自主及加速地方建設。

