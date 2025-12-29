竹市府提醒合法施放爆竹煙火 違法民眾將依法舉發





民眾為慶祝節日湧入新竹漁港違法施放爆竹煙火，已經違反漁港法及新竹市爆竹煙火施放管制自治條例，若餘燼引發火災同時涉嫌觸犯刑法公共危險罪相關規定，為防制民眾進入新竹漁港區域違法施放爆竹煙火、影響竹市公共安全，消防局將偕同警察局於115年元旦跨年及農曆春節、元宵節期間執行新竹漁港聯合巡邏勤務，勸導民眾勿違法施放爆竹煙火，對於執意違法民眾將依法舉發。

元旦跨年及農曆春節、元宵節期間，許多民眾在歡慶年節時會施放爆竹煙火以增添熱鬧氛圍，為保障市民安全，市長高虹安提醒市民施放爆竹煙火遵循「1不2要」口訣，「1不」是指不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」則是要在合法的時段內施放，並選擇經檢驗合格張貼認可標示的煙火商品，保障自身安全，安心歡慶年節。

產發處表示，新竹漁港為避免載滿燃油的漁船起火危害漁民生命財產，依「第一類漁港區域禁止及應申請核准行為管理措施規定」，漁港區域內均不得施放爆竹煙火，查獲違法施放爆竹煙火將處行為人或其雇用人新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，市府業於漁港範圍內設置告示牌，清楚標示漁港範圍及相關法令，請市民朋友特別留意。

消防局長李世恭表示，依據竹市爆竹煙火施放管制自治條例，115年度除農曆小年夜、除夕、天公聖誕及元宵節，因應民俗敬神、祈福施放，開放延長施放排炮、連珠炮等一般爆竹煙火到翌日凌晨1時，其餘日期上午6時前，晚上22時後均不得施放爆竹煙火，違規施放將依法處以新臺幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處以新臺幣3萬元以上15萬元以下或新臺幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰。



