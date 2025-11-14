竹市府揭控糖五原則 養成良好生活習慣

每年十一月十四日為「世界糖尿病日」，為強化市民預防與自我管理的重要性，新竹市衛生局推出「均衡飲食」、「規律運動」、「健康管理」、「定期健檢」及「妥善監控」控糖五原則，呼籲市民朋友將控糖五原則融入日常生活中，並養成良好生活習慣，全民共同守護健康，遠離糖尿病。

新竹代理市長邱臣遠昨（十四）日表示，新竹市府團隊落實市長高虹安「健康安心」的施政理念，相當重視市民的健康，依據衛生福利部國民健康署二○一九至二○二三年國民營養健康調查統計，二十歲以上國人糖尿病盛行率為百分之十二點八，有持續攀升且有年輕化的趨勢。十四日世界糖尿病日，呼籲市民朋友用行動愛自己，遵守控糖五原則，從飲食、運動、健檢到養成良好日常生活習慣，培養正確健康概念，可有效防範慢性病，守護自身健康。

廣告 廣告

新竹市衛生局指出，根據衛生福利部公布的國人一一三年十大死因統計，糖尿病高居第五，標準化死亡率百分之二十點二，竹市為百分之十六點七，雖較全國為低，但仍不可掉以輕心，由於糖尿病前期無症狀，及早預防更顯重要。市民朋友可善用「科學算病館」平台鍵入健檢報告資訊，進行個人慢性疾病罹病風險評估，透過平台試算出高、中、低的風險警示，協助及了解自己未來罹患慢性病的機率，以加強預防、降低風險。

衛生局說明，為預防糖尿病等慢性病的發生，民眾可運用控糖五原則，為自己的健康把關。首先「均衡飲食」，飲食應多攝取蔬菜水果、全穀雜糧與高纖食物；養成「規律運動」，調整生活型態，建議每週應進行至少一百五十分鐘的中等強度運動，例如快走、慢跑或游泳等；「健康管理」，男性腰圍應控制於九十公分以下、女性則應低於八十公分，並掌握血壓、血糖及血脂三項數值，以降低代謝異常的風險；「定期健檢」，民眾可善加利用國民健康署提供三十歲以上每五年一次、四十至六十四歲每三年一次、六十五歲以上每年一次免費成人健康檢查了解自身健康狀況；「妥善監控」，血糖異常的民眾，應定期自我監測血糖，確保空腹血糖在正常控制範圍內（七十至九十九mg/dL）。此外，戒菸戒酒、充足睡眠與紓解壓力，也是維持健康的重要因素。衛生局呼籲，糖尿病防治不只是一時的努力，而是需要陪伴與關心的長路，邀請市民朋友一同守護健康，並成為彼此共同目標與承諾。亦可多加利用國民健康署「健康九九+網站-慢性病防治館」衛教資源，做好自身的健康管理。