竹市府攜手台積電人力資源組織打造「蚵殼生態礁」 守護香山濕地
▲台積電人力資源副總帶領同仁攜手參與「蚵殼生態礁」，成為首家學習企業。
新竹市政府推動企業永續行動計畫，實踐企業合作參與環境友善行動，日前攜手台積電人力資源組織六十餘名員工眷屬及清華大學USR團隊，參與「蚵殼生物礁」試驗區的體驗，學習如何營造生物棲地，創造生態系統天然的「碳匯」，借助藍碳減緩氣候變遷，一同守護香山濕地，打造「宜居永續」的城市。
新竹代理市長邱臣遠十三日說，市府近年積極推動企業參與永續發展與環境保育，實踐市長高虹安「宜居永續」施政理念。台積電是台灣的優質企業，此次台積電人力資源組織副總陳培宏與處長邱麗文率領部門來到香山濕地，進行社會參與，由市府團隊引導利用廢棄蚵殼打造牡蠣礁，營造海草床棲地，阻隔人為踩踏及漁民挖掘干擾，同時改善濕地棲地環境，過程中清華大學USR團隊參與協助，開啟一場產官學合作生態保育模式。
受託辦理生態調查及棲地復育工作的亞洲大學老師張筱筠表示，實驗行動採用香山濕地平掛式蚵架，作為生物礁地基，希望透過牡蠣礁來穩定底質環境，提升泥灘地基礎生產力，底質穩定後，有助海草生長，豐富的海草床把二氧化碳轉化為有機碳，成為有效的儲存庫，長期儲存在生物及海底沉積物中，形成「藍碳」，這種藍碳「碳匯」可以有效減緩氣候變遷，還提供保護海岸、淨化水質、維護多樣生態等重要服務。
產發處說明，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，面積廣達一千七百六十八公頃，擁有豐富的潮間帶生態系，孕育多樣底棲生物，如蝦、蟹、貝類，透過市府團隊進行棲地改善，臺灣旱招潮族群數十倍增加，活化石三棘鱟不同齡期稚鱟近年也出現在香山濕地，生物族群驟增，吸引候鳥停棲。為守護生物棲地，市府團隊與企業首次合力進行牡蠣礁棲地改造行動，共同維護得來不易的自然生態環境。
國立清華大學環境與文化資源學系積極推動大學社會責任(USR)計畫，由老師趙芝良帶領研究生擔任此次行動助教，大家都很期待透過USR行動為香山濕地永續盡力。研究生徐韜橙說，運用廢棄蚵殼搭設牡蠣礁，不僅實踐資源回收，更是香山棲地復育的重要里程碑；陳冠融同學指出，牡蠣礁的天然鈣質結構能減少潮流侵蝕、穩定海床，展現自然正向工程的永續精神；林怡昕同學分享，從挖土、綁線到完成，有生態鏈重建的成就感；緬甸籍學生王貴良感嘆「牡蠣不只是食材，更是海洋的工程師」；捷克查理大學交換生Linzmayer同學說，見到企業與在地志工攜手參與，很感動，也要把經驗帶回捷克。
產發處說，運用廢棄蚵殼搭設牡蠣礁，是一種「生物礁」，可以做為保護屏障，這種蚵殼生物礁，是天然鈣質結構，具有多孔隙與複雜的立體結構，能有效吸附微生物並吸引魚蝦貝類棲息，提升潮間帶生態功能，並減少潮流侵蝕，穩定海床，作為海草床的防護牆，是兼具回收再利用與生態復育的綠色工程。
產發處表示，香山濕地是新竹珍貴的自然資產，擁有完整的潮間帶與豐富的生態系，也是生態保育教育與觀光的重要基地。市府期盼透過公私協力的行動，結合企業資源與公民力量，共同維護濕地生態平衡與海岸環境品質，也希望更多人認識親近珍惜香山濕地生物寶庫，為維護竹市海岸生物多樣性盡一份心力。預計一一四年十一月二十一（五）辦理企業參與香山濕地保育及棲地管理活動說明會，歡迎企業踴躍報名參加，報名資訊請上網址：https://forms.gle/K7asK3ntppEUQGS39 。
