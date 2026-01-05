竹市府攜手善心團體送暖獨居長輩 協力打造幸福友善城市

竹市府攜手芙洛麗與善心團體送暖獨居長輩，高虹安市長感謝善心義舉，頒發感謝狀。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

農曆春節前夕，新竹市政府攜手芙洛麗精品飯店股份有限公司及多個善心團體，五日舉辦「寒冬送暖溫馨關懷社區獨居銀髮長輩活動」，市長高虹安到場與長輩們同樂，活動現場除提供豐盛餐點外，並結合義剪、健康檢測、視力篩檢、按摩服務、節目表演與摸彩活動，以及疫苗施打、反詐騙及社福宣導，讓長輩在寒冬中感受溫馨年節氣氛。

高虹安感謝芙洛麗飯店董事長張正忠拋磚引玉，提供獨居長輩豐富的年菜，讓長輩提前圍爐。同時也感謝國際獅子會300B6區獅友、扶輪社及善心團體共襄盛舉，正因為有這麼多民間公益夥伴的參與，集結社會的力量陪伴竹市需要關心的長輩，在歲末年終時和志工夥伴一起圍爐用餐，感受如同年夜飯般的溫暖。

張正忠表示，此次活動除芙洛麗大飯店率先拋磚引玉之外，更集結新竹市西南扶輪社長林銘煌、國際獅子會300 B6區辦事處主任韓麗卿獅友、國際獅子會300 B6區愛珍等共二十二個單位的力量，透過各單位的善心善行，共同關懷獨居老人，在寒冬中把溫暖散播到社會的每個角落。

社會處長黃佳婷表示，市府每年不間斷守護三百九十一名列冊獨居長輩，透過平時提供電話問安、關懷訪視及資源連結等服務等服務，讓長輩感到溫馨的關懷，並針對長輩的不同服務需求，提供必要的服務與協助。

社會處表示，感謝芙洛麗精品飯店結合國際獅子會300 B6區獅友、扶輪社及善心團體，準備豐富菜餚、多場節目及摸彩活動，讓長輩們感受團圓歡樂、溫馨過好年。