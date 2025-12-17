竹市府收到內政部復職程序公文 高虹安明日回市府上班

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市長高虹安因涉貪污停職，昨(16)日二審宣判貪污罪撤銷，僅依《使公務員登載不實罪》判刑六個月，新竹市政府今(17)日下午收到內政部函文傳真，依據地方制度法第78條第2項規定，准予市長高虹安復職，高虹安隨後也表示，她預計明(18)日上午八時就會回到市府上班，過去對市民承諾的施政政見，將會依序落實兌現。

高虹安今日出席宣判後的第一個公開活動，視覺藝術聯展《拾藝之光》十校聯展，會後聯訪媒體問及復職問題，高虹安說：「當然是愈快愈好。」她指出，這個復職也等了非常長一段時間，在停職期間、也沒忘記對新竹市還有很多責任，尤其是在市長任內，從選市長、反罷免投票，身上等於背負兩次選民託付的責任，希望能盡快回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。

廣告 廣告

高虹安指出，目前是還沒有收到判決書，目前相關的法律的爭點，或是合議庭的判斷，請各界都要等收到判決書詳細的內容再評論會比較好，請大家尊重司法、尊重法院。

至於被問到何時回到民眾黨，高虹安指出、還沒有跟黨內討論，目前最重要的就是趕快回到市政崗位，趕快將政見依序兌現是最重要的，黨籍的部分沒討論也沒思考，

高虹安提到，針對立法院組織法、第32條的修法，助理的權益也必須要兼顧，這是立法院接下來比較辛苦的功課，就是如何能夠兼顧助理的權益，但又能顧及歷史共業，希望能將法條明確化，以避免掉更多民代、誤陷法網。

新竹市長高虹安因為涉嫌貪汙、詐領助理費遭到起訴，台灣高等法院改判無罪；據悉，高虹安停職1年5個月的薪水，共約164萬餘元，薪水內政部將依程序補發。

高虹安預計明(18)日上午就會到市府完成復職報到程序，恢復市長職務。