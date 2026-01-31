竹市府教3步驟 防疣胸琉璃蟻

近年來由於土地開墾後利用與經營管理模式改變，提供了疣胸琉璃蟻（俗稱黑螞蟻）生存繁殖的棲地與豐富食物，導致龐大數量入侵人類生活圈，新竹市東區包括十八尖山、青草湖等區域尤其多見，市府今年度將投入1200萬元加強防治，並提供民眾3大防治原則。

市府表示，琉璃蟻於100多年前已在台灣本島發現，多分布於中低海拔丘陵、台地、山地與盆地，目前市府相關單位跨局處防治小組，已針對培英國中、十八尖山森林公園、青草湖、建華國中、高峰植物園等危害嚴重地區進行餌站掛置作業，以減少蟻群數量。

對於高峰國小周邊特別嚴重地區，發放充足防治資材進行試驗性防治，效果優異，同時也製作琉璃蟻宣導摺頁，透過環保局垃圾車宣導3大防治原則（預防、防治、防堵），提醒民眾注意居家環境整潔，並修剪樹木、清除雜物等，減少與琉璃蟻棲地接觸的管道。

市府提醒，如遇琉璃蟻入侵，民眾可使用屏障噴灑法防治，即先修剪社區內綠色植物與雜草、清理枯枝落葉，減少食物來源，降低繁殖數量。其次是設置阻隔帶，於居家周圍或入侵蟻道撒熟石灰或矽藻土，並使用掃帚均勻掃平，讓粉狀物均勻吸附於地表上，防止蟻群入侵人類生活圈。最後使用市售液態或凝膠螞蟻餌劑，置放於社區綠色植物的蟻道或蟻巢周邊，殺滅覓食的工蟻，如此3步驟就能防除蟻患。

市府補充，蟻患嚴重區域，民眾可噴灑植物油，例如椰子油清潔劑、苦楝油等，撲滅社區植物上的蚜蟲、介殼蟲、琉璃蟻及其蟻巢，或委由病媒防治業先防治後再設置阻隔帶，以快速減少蟻群數量並阻隔蟻患再次入侵。