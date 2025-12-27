竹市府明年春節前發五千消費金 新生兒也受惠

發放五千消費金懶人包。

▲發放五千消費金懶人包。

美國推行新關稅政策，使國際經濟情勢走向更形複雜與不確定，加上物價波動所帶來的成本壓力，使民眾日常生活與企業經營皆面臨挑戰。為協助市民降低負擔，並振興消費、穩定產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，已於日前經新竹市議會三讀通過預算，市府正積極規劃於明年春節前發放新竹市民每人新臺幣五千元消費金（一一四年九月三十日（含當日）前已設籍本市，且至造冊基準日（一一五年一月九日）連續設籍未遷出之市民），透過支持地方經濟穩健度過國際經濟不確定性，並帶動多元產業鏈創造經濟循環效益。

新竹市長高虹安指出，此次發放五千元消費金預估受惠人口超過四十五萬人，包含一一四年八月一日至一一五年七月三十一日出生之新生兒亦納入發放範圍，新生兒如未能於一一四年九月三十日（含當日）前設籍新竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於一一五年九月三十日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取消費金。市府已積極啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，均同步進行籌備作業，力求以便民與安全作業為原則，讓全市各市民朋友都能順利領取。

新竹市府表示，此次採取多元發放方式分別有：

(一)依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，直接勾稽後一一五年一月二十一日匯入既有帳戶。

(二)轄內各區設置發放所，於一一五年一月二十四日星期六八時至十六時執行實體現金發放。

(三)數位申請於一一五年一月三十日起至二月二十八日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。

(四)各區公所補領，於一一五年三月十日起至一一五年三月三十一日止之工作日上班時間，市民依戶籍所在地前往區公所辦理。

(五)有關新生兒（出生日期為一一四年八月一日至一一五年七月三十一日），一一五年一月九日（含當日）前於新竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方依上述第(二)、(三)、(四)點方式領取或申請，一一五年一月十日至一一五年九月三十日（含當日）於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請，逾期不受理。

新竹市府指出，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規劃推出好康加碼，鼓勵大家踴躍使用新竹通，相關發放細節也將在完善作業規劃後進一步公布。