竹市府明年發5000元現金竟要7500萬行政費 民進黨團批嚴重浮編

新竹市府明年擬發給每位市民5000元現金，竟要7500萬行政作業費，市議會民進黨團質疑行政作業費預算浮編情況嚴重。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府宣布已編入明年度預算，擬發給市民每人5000元消費現金，並以今年9月底出生及居住的新竹市民為主。市議會民進黨團今天在議會總質詢指出，市府發5000元消費金，卻編列7500萬元行政作業費，佔發放預算23.5億元的3%，相較新竹縣竹北市2023年也發給每位市民6000元現金，僅花1000多萬行政費，顯然竹市府浮編超編行政作業費預算，其中2400萬要做宣傳之用，要求市府應提高普發現金額度，真正回饋市民。

對此，代理市長邱臣遠強調，局處預算編列都經過精算與需求計算，都是應實際需求核實編列所需經費。

市議員劉崇顯提到，竹北市公所2023年也發給每位市民6000元現金，同樣是鼓勵市民消費，但竹北市屬三級政府，不僅發的現金比二級政府新竹市多1000元，就連20萬人的行政作業費也只花1000多萬元，而竹市人口數約45萬5千多人，卻只發5000元現金，行政作業費卻編到7500萬元，質疑市府浮編情況嚴重。建議將行政作業費預算做刪減或保留，並將浮編的預算用於落實市民或建設的需求上，包括警察局科技執法等相關經費上。

市議員陳建名也說，市府7500萬的行政作業預算中包括2400萬的宣傳費，讓人質疑到底要宣傳什麼？難道是宣傳市府政績嗎？每個市民都知道市府要發現金，也知道如何領取，他認為行政作業費預算應刪減部分額度，並把預算真正回饋市民，而不是做為市府或個人政績宣傳之用。

議員陳建名認為竹市府行政作業費預算浮編情況嚴重。(記者洪美秀攝)

議員劉崇顯認為竹市府行政作業費預算浮編情況嚴重。(記者洪美秀攝)

