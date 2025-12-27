竹市府春節前發5000元消費金

新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，經議會三讀通過，將於明年春節前發放新竹市民每人5000元消費金。（本報資料照片）

因應美國關稅及物價波動等衝擊，新竹市政府編列預算，啟動振興經濟消費金發放實施計畫，經新竹市議會三讀通過，將於明年春節前發放新竹市民每人5000元消費金，凡符合條件民眾、新生兒皆可透過多元管道領取，盼支持地方經濟，創造經濟循環效益。

新竹市政府今年10月宣布啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，預計透過發放市民每人5000元消費金。但普發消費金相關行政費卻高達7500萬元，一度遭議員批評浮編預算，市府當時強調，預算皆依需求編列，將持續檢討調整。

市長高虹安說明，市府規畫於明年春節前發放5000元消費金，預估受惠人口超過45萬人，包含114年8月1日至115年7月31日出生新生兒也納入。新生兒如未能於114年9月30日前設籍，只要其父母一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日前完成出生登記或初設戶籍，也可領取。

高虹安說，市府已啟動跨局處合作，從整體規畫、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，都同步籌備，力求以便民與安全作業為原則，確保市民都能順利領取。

市府也規畫多元管道，包括符合重陽敬老禮金匯款名冊長輩及依法安置兒少直接匯款、實體領取、透過新竹通APP數位申請匯款，或者到戶籍所在地區公所補領等方式，供民眾領取。

至於新生兒115年1月9日前完成竹市出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人依上述方式領取。115年1月10日至9月30日完成登記者，由符合資格父或母向戶政事務所申請，逾期不受理。

市府指出，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請，也將規畫推出好康加碼，鼓勵民眾踴躍使用新竹通，細節將在規畫完成後對外公布。