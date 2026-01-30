竹市府發表春聯福袋 高虹安宣布走春祈福行程

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕農曆春節即將來臨，新竹市政府今舉辦2026新春春聯及福袋發表記者會，今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋，自2月2日8時30分起於3區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，歡迎踴躍領取。市長高虹安預告將從小年夜(2月15日)開始一系列走春祈福行程，邀請大家新春期間一同到竹市宮廟及觀光景點走春納福。

市府推出「駿馬迎福」主題春聯，是邀請新竹在地書法名家王晴頌揮毫，傳遞「積極向上、馬到成功」的祝福。今年春聯、紅包袋及開運福袋均以「駿馬迎福」為主題設計。春聯採用燙金工藝，「駿馬」2字筆觸蒼勁有力、線條流暢自然，展現千里馬奔馳的速度感；「迎福」2字則沉穩厚重，象徵將福氣穩穩納入家中。整體設計跳脫傳統印刷字體的制式框架，呈現書法藝術的生動美感。

除了春聯之外，開運福袋也同步亮相，今年設計巧思獨具，採用立體摺紙結構，小馬背負金幣的造型呼應「馬上有錢」的吉祥寓意，祝福市民朋友在新的一年財運亨通、好運連連。組裝完成後，一元硬幣恰似旭日東昇，搭配放射光芒與祥雲圖騰，象徵「一元復始、萬象更新」的美好期許。限定燙金紅包袋一套3款，以精緻工藝與簡約線條呈現現代質感，兼具傳統祝福與當代美學。

丙午馬年春節祈福走春行程，高虹安發放開運福袋時間地點如下：

●2月15日(日)小年夜：新竹動物園(15時00分)、新竹漁港波光市集(16時00分)、遠東巨城購物中心(17時00分)、新春市集(19時00分)、天公壇(22時30分)。

●2月16日(一)除夕晚間：境福宮(22時20分)、新竹都城隍廟(22時50分)、新竹內天后宮(23時30分)、竹蓮寺(23時55分)。

●2月17日(二)大年初一：新竹天后宮(9時00分)、關帝廟(9時30分)、普天宮(10時15分)、埔頂慈雲庵(10時55分)、開臺金山寺(11時40分)、富美宮(13時50分)、代天府(14時20分)、太初玄清宮(14時50分)、香山天后宮(15時25分)、香山財神廟(15時50分)、鹿仔坑福德宮(16時45分)。

●2月18日(三)年初二：長和宮(9時30分)、東寧宮(10時00分)。

