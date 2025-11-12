即時中心／高睿鴻報導

新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員楊玲宜今（12）日曬出桃園地院判決書，指出竹市棒球場營造廠商「具佳」被判敗訴、駁回其求償4100萬全場換土工程費，且還得賠償施工包商「揚名實業」737萬；理由就是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商驗收，非包商之過，故駁回4100萬求償金。

因此，楊玲宜忍不住酸說：「竹市棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能再度原形畢露。法院認證『破壞竹市棒球場現況』，讓包商無法進行驗收的元凶，就是竹市府！她進一步說明，此次判決意味著，巨佳、以及竹市府，雙雙拒絕讓包商進行改善與驗收程序；後而衍生的球場後續改善工程，標案近1.3億，這筆費用根本就不應該產生、讓全市民買單！

所以，楊玲宜憤怒地表示，竹市府理應要求巨佳負起責任，全額支付這筆1.3億的後續改善工程費。更重要的是，她還指出，該判決很明確提及，根據結構技師公會鑑定報告，「覆土之斷面強度，並未到達我國混凝土結構設計規範所可確保之『安全程度』」，這根本與排水工程毫無關聯性，竹市府卻依此理由，逕行開挖、移走覆土、並拒絕驗收；但該判決直接打臉竹市府、巨佳唱雙簧，聯手欺負小包商之荒唐行徑。

新竹市議員楊玲宜今（12）日曬出桃園地院判決書，指出竹市棒球場營造廠商「具佳」被判敗訴。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）

綜上述，楊玲宜直言說，竹市棒球場自2023年歷經多次開挖、2024年9月起，地下停車場停止對外開放至今，現在球場現況遭破壞，也無法進行後續驗收與責任歸屬，根本剪不斷理還亂。「這就是高虹安任內主導的政治惡搞秀！一個球場草皮與排水工程，竟然搞了3年還搞不定！難怪龍來不願意再耗下去，提出解約」，楊玲宜說。

她進一步指出，上週議會成立的棒球改善工程監督小組，終於召開會議，並要求市府進行說明；但期間，市府仍無法具體說明下列幾點。第一，市府與巨佳履約爭議細項為何？目前只知，市府認定完成可驗收工程款約3000萬，與巨佳認知2.82億有巨大落差。第二，市府與巨佳部分解約，其解約項目與經費細項又為何？從去年講到現在，仍無法提供相關資訊。

以及第三，市府逕行移除過重覆土，該覆土去向為何？總計又移除多少噸覆土？占總覆統比例多少？該覆土若屬市府產權，就不應隨意棄置，但去向與如何處置卻無法說明。別忘了，這覆土是有價值的乾淨土。第四，市府從高上任一直對外宣稱，球場埋有大量不法廢棄物，儘管開挖後發現只有飲料罐、粒徑較大的石塊、紅磚、一小段廢棄電線與被開挖破壞且堆置如山的防水布外，市府無法證實所謂的「廢棄物」，除了原地重建遺留下來外，是否有從外地運進球場內，無法證實說明。目前只說，有看到從球場裡面運出去的影片畫面，其他關鍵影片消失了？

以及最後，楊玲宜也問道，依照雙方契約，球場原地重建的土可原地回填，儘管違反契約規定，部分石塊粒逕過大，但依照市府的說法是，將會編列一筆過篩經費，然後再把這些開挖的土與石塊回填？既然可回填，為何又要浪費錢開挖又過篩？要求巨佳承擔費用改善，不就解決問題了？

綜上所述，楊玲宜也不禁感嘆說：「一場荒唐政治惡搞秀，毀滅了球迷的球賽，也毀滅了市民對高虹安的執政信心」。





原文出處：快新聞／竹市府糗了！高虹安「挖大秘寶」遭打臉 法院認證：破壞棒球場

