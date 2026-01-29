竹市府組織再升級 將增置副市長、副秘書長並成立養工處與數發處

新竹市政府將自今(一一五)年二月一日起正式增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」，強調「細化專業分工、提升治理效能」。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府持續推動市政治理升級，將自一一五年二月一日起正式增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」。市府二十九日表示，《新竹市政府組織自治條例》修正案已經新竹市議會三讀通過。此次組織改造並非單純增加職務或單位，而是為了「細化專業分工、提升治理效能」。

市長高虹安表示，近年新竹市在產業發展、公共建設及市民服務等面向均呈現結構性成長，市政推動也愈發複雜繁重。為提升決策品質與執行效率，市府必須透過跨域協調與明確的專業分工。增置副市長及副秘書長，並成立「養護工程處」與「數位發展處」，將有助於強化市府治理效能，充分發揮專業分工的效益，推動市政運作更精準、高效。

廣告 廣告

市府指出，隨著新竹市道路、公園、橋梁及觀光設施數量逐年增加，設施養護已成為影響市民安全與生活品質的重要關鍵。新成立的「養護工程處」將整合公園及觀光區設施維護管理中心業務，專責既有設施的日常維護、檢測及小型改善工程，優化公共設施的巡檢與修繕作業，確保設施維持最佳狀態，延長使用壽命，保障市民安全，並營造舒適宜居的生活環境。

市府也說明，面對資訊快速發展的社會，智慧城市建設、資通安全與資料治理需求日益增加，需仰賴跨部門協調與科技整合。新成立的「數位發展處」將整合市政數位政策規劃、智慧應用推動及資通安全管理等工作，肩負市政長期願景規劃，將智慧科技應用於公共決策，落實「智慧城市、永續城市」的發展目標。

人事處表示，此次組織改造係因應中央修正相關法規而推動的整體性規劃方案。除增置副市長、副秘書長及兩個新設處室外，也同步提高部分資訊、工程及社會工作等專業人員的職務列等，並增置視察職務，提供專業人才更完整的職務歷練與發展空間，有助提升專業人員留任誘因，進一步強化市府的專業治理能力。