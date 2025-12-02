竹市府總預算遭強行通過 議會民進黨團痛批多數暴力

新竹市民進黨團要求總預算逐條審查遭拒。





新竹市政府史上最高總預算467億，新竹市議會2日在國民黨、民眾黨強力包裹通過，最終僅微幅刪除8千萬。民進黨團總召、市議員陳建名表示，對於藍白以「多數暴力」漠視民進黨團發言，他不只遺憾，更要強烈譴責，直言今日是新竹市議會「最黑暗的一天」。

市議員劉康彥強調，民進黨團絕對百分之百支持新竹市的建設與進步。但面對高達四百多億、是往年兩倍之多的總預算，審查過程卻如此簡單潦草，面對諸多浮編濫編、不合理的預算，連逐條審查的機會都沒有，議會剝奪議員審查預算的天職與責任，非常愧對新竹市民。

市議員曾資程指出，國民黨和民眾黨挾著多數暴力，罔顧程序正義，並違反了新竹市議會議事規則第 28 條、第 29 條，將民進黨團提出的臨時動議排除，沒有納入大會的議程。

市議員曾資程強調，民進黨團已為明年度總預算做足功課，明確指出市府明年度預算虛編浮編，浪費公帑至極，在議會堅持照議事規則審查，連要求程序正義都不得其門而入，反遭藍白多數暴力輾壓多數民意，這份預算可預見將成為壓倒新竹市政的最後一根稻草。

民進黨團指出，預算不應盲目護航，更不應淪為酬庸工具，黨團後續將正式向內政部提出函釋，確認今日審議預算過程是否合法。如判定不合法，將要求將審議結果退回，讓議會重審明年度總預算。

