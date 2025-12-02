竹市府總預算遭強行通過 議會民進黨團痛批多數暴力
新竹市政府史上最高總預算467億，新竹市議會2日在國民黨、民眾黨強力包裹通過，最終僅微幅刪除8千萬。民進黨團總召、市議員陳建名表示，對於藍白以「多數暴力」漠視民進黨團發言，他不只遺憾，更要強烈譴責，直言今日是新竹市議會「最黑暗的一天」。
市議員劉康彥強調，民進黨團絕對百分之百支持新竹市的建設與進步。但面對高達四百多億、是往年兩倍之多的總預算，審查過程卻如此簡單潦草，面對諸多浮編濫編、不合理的預算，連逐條審查的機會都沒有，議會剝奪議員審查預算的天職與責任，非常愧對新竹市民。
市議員曾資程指出，國民黨和民眾黨挾著多數暴力，罔顧程序正義，並違反了新竹市議會議事規則第 28 條、第 29 條，將民進黨團提出的臨時動議排除，沒有納入大會的議程。
市議員曾資程強調，民進黨團已為明年度總預算做足功課，明確指出市府明年度預算虛編浮編，浪費公帑至極，在議會堅持照議事規則審查，連要求程序正義都不得其門而入，反遭藍白多數暴力輾壓多數民意，這份預算可預見將成為壓倒新竹市政的最後一根稻草。
民進黨團指出，預算不應盲目護航，更不應淪為酬庸工具，黨團後續將正式向內政部提出函釋，確認今日審議預算過程是否合法。如判定不合法，將要求將審議結果退回，讓議會重審明年度總預算。
更多新聞推薦
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 232
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 490
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 79
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 204
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 51
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 91
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 181
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 61
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 38
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 788
賴清德出訪時機再度浮現 關鍵日期、因素重磅解析！
隨著聖文森大選選舉結果出爐，新任總理佛萊代的上任，賴清德總統是否會藉此機會出訪，並過境美國。根據知情人士透露，關鍵日期為12月15日，若未在此之前確定行程，年底出訪的可能性將大幅降低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 12 小時前 ・ 7
最新民調出爐! 綠支持度33.2%.藍20.1%.白僅剩8.2%
政治中心／綜合報導美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加比綠營還低，此外總統賴清德信任度與滿意度也緩步上升，而距離2026只剩不到一年，傳出綠營進入選戰模式，黨中央發言人卓冠廷與戴瑋姍將辭職回歸選區，人選將由立院黨團接手。民眾黨近期爆出走潮，創黨元老朱蕙蓉與發言人李有宜相繼退黨，士氣低迷也從民調上得到印證。國內朝野主要政黨好感度出爐。（圖／民視新聞）根據美麗島電子報最新民調，民眾黨支持度只剩8.2%，好感度僅有30.7%，國民黨支持度20.1%、好感度35.4%，民進黨支持度33.2%、好感度39.9%，藍白支持度相加比綠營還低，民進黨政黨民調攀升，總統賴清德滿意度也逐步回升，信任度上升0.6%來到42.3%，滿意度上升0.8%來到40.9%，兩項數據都是連三個月增加。立委(民) 賴瑞隆：「這段時間我們看到政府持續的有做事，持續的讓人民有感，也因此民調也持續的上升。」立委(國) 賴士葆：「一起努力啦，不管民調一時的啦，民調參考嘛，民眾黨還是有它一定的基層的支持度啦。」不只總統滿意度回升，卓內閣民調也往上走，滿意度與不滿度即將黃金交叉，而距離2026九合一選舉只剩一年不到，傳出為了因應選戰，執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，但黨中央否認。民進黨祕書長徐國勇強調總統民調已黃金交叉，駁斥有內閣改組想法。（圖／民視新聞）民進黨秘書長 徐國勇(12.01)：「我們現在的施政滿意度，其實從我們自己的民調，以及從震傳媒的民調都可以看得出來，我可以明白的告訴大家三個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉了，我們的黃金交叉在信任度是穩定的，在這個狀況之下，我想沒有什麼所謂，內閣要改組了等等這些問題。」中央執政腳步越站越穩，沒有改組的準備，倒是黨中央，因為黨發言人卓冠廷與戴瑋姍將請辭回歸選區，曾任發言人的李坤城與林楚茵，可望再度回歸。立委(民) 吳思瑤：「我所知道的會從立院黨團來挖角，會讓立院黨團最熟知政治運作第一線的立委同仁來分工。」府院黨各自調整步伐，迎接2026地方大選。原文出處：美麗島電子報民調出爐 綠支持度33.2%、藍20.1%、白僅剩8.2% 更多民視新聞報導蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？民視影音 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話