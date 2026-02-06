竹市府聯合稽查人潮眾多場所 守護農曆年節市民安全

新竹市府於春節前辦理大型商場聯合檢查，以維護公共安全。

農曆春節連續假期即將到來，百貨公司及大型賣場因民眾年節採購，預期將湧入大量消費人潮，為確保場所公共安全，市長高虹安責成消防局、都市發展處、產業發展處會同新竹瓦斯公司及中油公司，於二月四日起一連三天，針對巨城購物中心等7家設有美食餐廳的大型商場、百貨公司場所實施聯合檢查，檢查項目包含消防安全設備、防火避難設施、瓦斯管線安全維護及公共意外責任險，確保市民消費環境安全無虞，展現守護公共安全決心。

新竹市長高虹安六日表示，公共安全是市政工作的首要任務，市府團隊將持續嚴格把關，確保各項安全維護措施落實。同時，也呼籲各營業場所務必落實自主管理，定期檢查消防安全設備、防火避難設施及瓦斯管線，並加強員工安全教育訓練，跟市府一起努力，共同打造安全宜居的科技城市。

新竹市消防局長李世恭指出，業者應確保消防安全設備正常運作並定期檢修申報，同時應加強員工的緊急應變能力，例如定期進行消防演練及急救訓練。此外，如場所需施工，業者須在施工前3日提報施工中消防防護計畫，規劃替代方案，並強化防火用電安全管理及員工防災應變訓練。

都市發展處提醒，業者應定期委託專業單位辦理建築物公共安全申報，檢查防火區劃、防火鐵捲門、室內通道、安全梯等防火避難設施功能正常及保持暢通，並留意燃器設備運作情況，確保申報資料完整且符合規定。此外，未申請室內裝修許可前不得擅自施工，施工中應嚴格管控安全，防火避難設施及逃生動線不可堆積貨品，確保建築物公共安全。

產業發展處提醒，業者應投保公共意外責任險，百貨公司及大賣場因應農曆年節期間顧客採購熟食及聚餐需求，使用瓦斯爐具烹飪頻率較平時高，業者應定期委託合格專業人員檢查瓦斯設備，並將檢查資料提供新竹瓦斯公司備查，以確保瓦斯使用安全無虞。

新竹市府表示，農曆年節期間公共安全不打烊，民眾如發現營業場所有違反消防法令情形，可撥打一一九報案電話，消防局會立即派員檢查，市府也將持續秉持「防災重於救災」理念，加強營業場所防災整備，與民間企業、社區團體合作，提升市民火災預防意識與應變能力，打造安全、安心的城市，讓竹市成為活力與韌性的永續宜居城市。