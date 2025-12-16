TVBS新聞網

竹市府送高虹安復職申請 內政部：還未收到

葉玉娜 崔重群,陳世明
新竹市長高虹安在二審中被撤銷貪汙罪，新竹市政府隨即提出復職申請。 新竹市政府表示已於早上送出復職申請，但內政部直到下午五點表示尚未收到申請。 新竹市府發言人楊寶楨呼籲內政部儘速辦理復職申請。

代理市長邱臣遠表示，市府已經在做好相關的交接和工作分配，以準備高虹安復職。 新竹市民對高虹安的二審改判有不同看法，有市民認為高虹安本來就沒有貪污。 高虹安的復職也影響了2026新竹市的政治佈局，她將尋求連任，而國民黨也有人選表態參選。

國民黨新竹市黨部主委王志豪表示將廣收民意，並由中央兩黨協調小組參考。 新竹市議員李國璋指出，許多基層里長和跨黨派議員對高虹安有強烈的支持。

