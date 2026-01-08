竹市府：棒球場續改善中 議員籲品質把關盼快重啟

（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）新竹市政府今天表示，新竹市立棒球場已啟動改善作業，針對結構安全、土壤不符規範及非法回填廢棄物等問題依法究責並求償；竹市議員說，施工品質須嚴格把關，盼盡快重啟勿跳票。

新竹市政府今天透過新聞資料指出，棒球場改善工程從去年9月30日正式開工以來，工程均依計畫穩定推進，市府已完成停車場外牆局部防水施作、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等項目。

市府也公布昨天高虹安視察新竹棒球場的照片，高虹安透過新聞稿表示，市府上任後針對前期工程遺留的結構安全、土壤不符規範及非法回填廢棄物等問題依法究責並推動改善，工程已動工，並將向原統包商求償。

廣告 廣告

市府說，此次續進行改善工程，工期為266日曆天，內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目，將嚴格把關每一道施工程序。

國民黨新竹市議員吳旭豐告訴中央社記者，施工品質須嚴格把關，避免「為完工而完工」，另球場內發現大型廢棄物，應移除篩分，相關費用若增加，市府應追究原營造廠商責任，並在安全無虞下盡早開放地下停車場。

民進黨新竹市議員楊玲宜說，高虹安至今未兌現棒球場重啟與爭取世界棒球經典賽（WBC）來新竹的承諾，盼盡快重啟，勿再跳票；民進黨竹市議員劉崇顯表示，期盼高虹安團隊回歸專業與公共利益，勿再將棒球場作為政治攻防工具，讓新竹棒球場真正走向重啟與永續使用。（編輯：林恕暉）1150108