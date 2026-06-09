竹市府：氣爆便當店不在中央列管範圍 3個月內清查類似店家

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新竹市東區一間便當店9日凌晨發生氣爆，除造成3層樓建築幾乎全毀外，還造成2死2傷。新竹市政府9日下午召開記者會表示，周邊共有57戶民宅受影響，多為玻璃破碎、門窗變形災情，另有93台機車、40輛汽車受波及。

新竹市長高虹安指出，市府已安排建築師檢測57戶受損民宅的建築結構安全，初步判定皆無須立即拆除危險，市府會先以災害準備金代墊第一波房屋復原經費，再向當事人求償。至於其中10戶無法繼續居住的民宅，市府已透過旅宿媒合機制緊急安置18人，並啟動急難救助與關懷機制，也向亡者與家屬發放慰問金，同時提供受災戶心理輔導。

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消防局說明此次案件經過，凌晨3時52分接獲報案後，4時5分抵達現場救出4位民眾，其中2人確定死亡，另外2名傷者則已出院。初步判斷事故原因為便當店使用的瓦斯桶氣體洩漏，遇到電氣火花後產生劇烈性爆炸。

新竹市政府強調，根據中央「公共危險物品等等的安全管理辦法」，若店家瓦斯串接使用量達80公斤以上，應設置相關安全設施，但該便當店串接量未達80公斤，不在列管範圍內，因此呼籲中央能針對法規、安全裝置相關規定進行檢討。

高虹安也預告，未來3個月內將針對全市使用瓦斯的便當店、飲食店、一般小吃店全面清查，並輔導瓦斯串接量在80公斤以下的店家設置滅火器、瓦斯漏氣遮斷器與漏氣檢知裝置；若店家串接使用量在80公斤以上，則會確認是否有依法規設置安全設施。