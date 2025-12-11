竹市廢止6所幼教機構遭炎上 家長批市府急於收割政績？

新竹市府雷厲風行宣布廢止同負責人6所幼教機構惹議，家長更控訴教育處官員竟要家長帶回幼兒學習分離及在家自學。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處日前祭鐵腕宣布廢止夏姓負責人所屬6間補習班與幼教機構，其中1間8月已廢止，其餘5間明年2月底廢止。由於教育處雷厲風行的裁罰，導致200多名幼兒及參加課後班的學生被迫要換學校及找幼兒園，家長批市府的嚴厲裁罰沒配套，安置說明會只讓家長填意願表，還有官員回覆家長要讓幼兒學習分離，或帶回在家自學，就連說明會3天前(含假日)才通知家長，也因現有幼兒園名額不足，孩子無人照顧，批市府此舉是急於收割政績？還是此案負責人真的罪大惡極？

家長已在臉書多個社群貼文控訴市府的嚴厲裁罰除造成家長及幼兒學習不便，更輕忽200多個家庭的需求，加上官員無法提供確定安置承諾，都讓家長炸鍋，更炎上市府此次雷厲風行的裁罰處分，痛批市府把幼兒園及補習班廢止卻不管孩子何去何從，只為收割政績，卻讓200多個家庭面臨幼兒無人顧的困境。

市府教育處表示，之所以採取廢止處分，是依《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》等規定辦理。因涉及的5間機構皆登記同一負責人，依法須同步處理，皆經評估及程序確認後為之。有關官員對家長回覆要幼兒學習分離及帶回在家自學等情形，是基於幼兒發展及兒童最佳利益為考量，提供家長專業意見參酌。至於通知家長的流程，教育處本月4日送各機構，請各機構配合發放通知。

有關安置，幼兒園部分已盤點需求並發送「安置需求表」，依家長需求媒合合適的安置方案；補習班廢止部分，已由鄰近學校依學生需求增開課後照顧班，協助安置。教育處補充，有關113年9月夏姓負責人所屬的諾貝兒幼兒園教保違法事件，經認定委員會審議，確認行為人涉有不當管教、性騷擾及體罰等行為，都依法裁處2名行為人23萬元及6萬元罰鍰，並移送警察局偵辦。

