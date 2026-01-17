竹市建國公園變垃圾堆鼠輩亂竄 網諷：高虹安在挖大秘寶沒空理

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有網友在Threads發文，稱舊城區的建國公園已成垃圾堆置場，半夜還有老鼠亂竄，且公園被街友盤據，加上垃圾未清，好好的市區公園亂成這樣，市府才剛啟動國家清潔月，結果市區最重要的門面公園就髒亂無人管理。對此有網友留言諷「該處又不是空橋」、「插一根棒球高虹安就會來挖了」、「底下一定有大秘寶」。

新竹市公管中心表示，建國公園每天都有例行清潔維護，並非無人管理。因公園屬開放空間，仍有個別使用者在非清掃時段隨意丟棄垃圾，造成短時間環境髒亂，已加強清潔頻率、巡查與跨單位協調處理，籲民眾共同維護公共環境。

有網友在Threads發文稱位在關帝廟附近的建國公園，靠近中央市場，平常很多長輩及街友會在公園聊天及吃東西，但近期經過建國公園嚇一跳，環境髒亂不堪，空氣更是又臭又難聞，晚上行經該處除看到垃圾散落各處，還有垃圾堆置，甚至看到老鼠出沒亂竄，髒亂及可怕景象，讓人根本不敢靠近，原本整修過的建國公園變成如此髒亂，質疑市府根本沒在管及維護。

此篇貼文一出，也吸引網友留言，有網友諷「高虹安在棒球場挖土，不要吵她挖石油」，「棒球場大秘寶還沒挖完，誰有空理公園啊？」還有的提到之前公園髒亂是因市長被停職沒市長，現在高虹安回來，忙著挖棒球場。

