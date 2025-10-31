竹市建案地下室開挖致民宅傾斜 今持續低壓灌漿補救

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路4段富宇建設天闊建案進行二期地下室開挖卻造成附近民宅傾斜及路面地層下陷，市府昨晚緊急疏散撤離21戶、33人，今天一早也由建商代表和建築師技師公會與市府到場進行現地鑑定，建設公司緊急採低壓灌漿方式搶險補救。

市府都發處表示，目前該建案已開挖地下室13公尺深，市府採建案周邊2倍寬的25公尺民宅範圍內進行疏散撤離，已用透地雷達進行民宅初步鑑定，後續會要求建商須負起責任，並與住戶進行相關賠償補助事宜。

廣告 廣告

建商表示，因南寮地區屬於沙質地形，進行地下室壁壘樁工程時，在開挖時就採漸進式處理，若發現出土時有漏水，就會用低壓灌漿方式止水，同時防止道路塌陷，每個月都會做透地雷達檢查，只要檢查到空洞就會補實，目前也會持續用透地雷達進行民宅傾斜的鑑定與判斷，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。

市府都發處建管科長李嘉倫提到，此建案是富宇建設申請的天闊建案，是地下3層地上15層約201戶的大型建案，目前一期已完成大約15層樓高，二期地下室開挖已到地面階段，由於建案周邊的地下水位仍很高，且地下水持續湧出，也帶出很多沙，建設公司開挖已挖到13公尺深，幾乎快完成地下室的開挖，目前市府已要求造成民宅傾斜的區域先停工，至於第一期部分仍同意在安全範圍內持續施工，但要求建商需持續搶險灌漿補救。

包括多名市議員都到場關心此建案造成民宅塌陷問題，也要求市府與建商必須負起責任，包括提供被撤離住戶的居住和房屋損害賠償，市府應成為市民的靠山，保障居住安全權益。

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。(記者洪美秀攝)

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。(記者洪美秀攝)

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。(記者洪美秀攝)

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。(記者洪美秀攝)

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，建商代表也向民代說明目前搶救進度與後續處理方式。(記者洪美秀攝)

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，今天持續低壓灌漿搶險。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

新竹市東大路地層下陷、民宅傾斜！挖地下室釀禍 33住戶急安置

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

31歲「護理系女神」謝侑芯驚傳國外驟逝 好友雪碧悲痛證實

中配碧潭淹死2幼女！夫求減刑「她是100分太太」：孩子除那天都很幸福

