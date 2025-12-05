竹市強化兒童發展篩檢 把握黃金治療期守護孩童





兒童發展關鍵期為0-6歲，新竹市政府為協助家長了解兒童發展情形，並確保每位孩童都能在最佳狀態下成長，積極推動衛生福利部國民健康署針對7歲以下兒童提供7次「兒童預防保健」，以及新增6次「兒童發展篩檢」服務。期盼透過「早篩早發現」，及早掌握兒童發展的「黃金治療期」，全方位守護孩子健康成長。

衛生局表示，市府為兒童提供健康照護的雙重保障，除了原有的7次「兒童預防保健」提供身體診察、發展診察及衛教指導外，新增的6次「兒童發展篩檢」則鎖定未滿7歲兒童的六個關鍵成長階段（6至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至5歲、5歲至未滿7歲），深入檢測其動作、語言、認知及社會互動等面向的發展情形。醫師若發現疑似發展異常，將立即說明並運用電子轉診服務，協助轉介至聯合評估中心進行全面評估，爭取最佳療育時機。

廣告 廣告

衛生局分享，曾接受兒童發展篩檢的家長李小姐回憶，當初得知孩子疑似發展異常時，心中充滿焦慮，深怕孩子跟不上同齡的腳步。幸好在篩檢院所協助下，及時轉介至聯合評估中心，經由醫師及相關治療師共同評估下，確診為語言發展遲緩，並迅速展開療育復健，讓孩子有機會迎頭趕上。「孩子的成長只有一次！」李小姐非常感謝政府提供篩檢補助，讓問題能「早期發現、早期介入」，大大減少了未來的負擔。並以自身經驗鼓勵所有家長，務必關注孩子的成長歷程，把握關鍵發展機會，讓孩子健康成長，全家擁抱幸福！



更多新聞推薦

● 東北季風影響天氣涼 迎風面偶雨