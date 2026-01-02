竹市強化義消實戰力 辦理模擬火場救災認證複訓





新竹市消防局持續提升義勇消防人員實戰救災能力，114年12月於竹市消防教育訓練基地辦理8梯次的「114年義消模擬火場救災認證複訓」課程，共計有197位義消人員踴躍參訓。期盼藉由高強度、擬真化訓練，強化竹市義消救災技能與整體救災量能。

市長高虹安表示，義消夥伴是竹市不可或缺的重要力量，平時在各分隊與消防同仁密切合作，於災害現場支援搶救、守護市民生命財產安全。市府高度重視義消的專業培訓與安全保障，透過制度化、專業化的模擬火場訓練，讓義消人員在安全可控的環境中累積實戰經驗，進一步提升整體救災效能，打造更安全的城市。

消防局長李世恭表示，此次複訓課程規劃「火場燃燒室訓練」及「人命搜索室訓練」兩大核心項目，模擬真實火場高溫、濃煙與能見度受限等環境。讓義消人員實際操作進出火場、火勢判斷、人命搜索與協助救援等關鍵技能，全面提升面對火災災害時的應變能力與安全意識，訓練過程紮實、成效良好。



