竹市後備憲兵荷松協會親子焢窯活動 寓教於樂推廣全民國防

新竹市後備憲兵荷松協會四日舉辦「家庭親子焢窯活動暨全民國防國軍募兵宣導活動」，吸引眾多後備憲兵弟兄姐妹攜家帶眷踴躍參與。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市後備憲兵荷松協會四日舉辦「家庭親子焢窯活動暨全民國防國軍募兵宣導活動」，吸引眾多後備憲兵弟兄姐妹攜家帶眷踴躍參與，在冬日暖陽下，大小朋友一同體驗焢窯樂趣，親子互動熱絡，現場洋溢著溫馨歡笑聲。民政處長施淑婷出席與大家同樂，並向長期投入地方服務的後備憲兵夥伴致上感謝，肯定大家持續守護社會、為城市注入穩定且溫暖的力量。

施淑婷表示，荷松協會長期以「家庭」為核心，結合全民國防理念與親子活動，讓國防不再只是嚴肅的政策議題，而能自然融入日常生活。透過親子焢窯活動，孩子們在歡樂互動中學習分享與合作，也在潛移默化中培養守護家園的意識，充分展現全民國防貼近人心、深具感召力的力量。

廣告 廣告

施淑婷強調，城市的持續進步不僅仰賴重大建設與科技發展，更需要穩固的社會基礎與團結的公民力量，後備憲兵弟兄姊妹們在服役期間守護國家，退役後仍持續關心公共事務、投入公益與社區服務，正是支撐城市安全、提升整體韌性的關鍵後盾。

民政處表示，市府將持續支持後備團體與民間社團的多元交流與參與，透過公私協力凝聚社會向心力，讓全民國防的精神深植社區、落實生活。期盼新竹市後備憲兵荷松協會持續薪火相傳、凝聚正向能量，與市府攜手迎向嶄新且充滿希望的2026年。