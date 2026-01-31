竹市性別暴力社區初級預防補助 即日起受理社區及民間團體申請

【記者張沛森／竹市報導】為強化社區在地防暴量能、深化市民對性別暴力議題的認識，新竹市政府今年度持續推動「性別暴力防治社區服務方案—布建在地性別暴力社區初級預防資源計畫」，即日起開放社區及相關民間團體提出申請，透過補助機制鼓勵社區發展多元、貼近日常的防暴宣導與教育行動。

市長高虹安表示，性別暴力防治不只是事後介入，更重要的是從社區出發、及早預防。她說，社區是最貼近民眾生活的場域，透過社區的力量，把正確的防暴觀念帶進日常生活，才能真正提升民眾的覺察力與互相支持的能力。市府也將持續結合公私資源，陪伴社區建立穩定且可長可久的防暴支持網絡。

社會處長黃佳婷表示，此計畫鼓勵社區依自身特色與需求，規劃具創意且具在地感的宣導方式，讓防暴不只是口號，而是能被理解、被記住、被實踐的生活態度。市府期盼透過系統性的補助與輔導，逐步落實「一區一無暴社區」的目標，打造安全、友善的城市環境。

黃佳婷說明，此次補助對象包括竹市立案之社區發展協會、社會福利或醫療機構、慈善、宗教、文教基金會，以及相關社會團體或學術團體等。補助類型分為「初級預防領航計畫」及「初級預防宣導計畫」兩類，其中「初級預防領航計畫」每案最高補助45萬元，「初級預防宣導計畫」每案最高補助8萬元，補助項目涵蓋宣導活動、教育訓練、場地與教材等必要經費。

社會處誠摯地邀請社區夥伴踴躍參與，共同為竹市打造更安全、互助的生活環境。受理申請補助自即日起至3月13日止（以郵戳為憑），相關申請資訊與文件格式可至市府社會處網頁補助公告專區下載（https://society.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=7&parentpath=0 ）。如有相關疑問，可聯絡社會處社會工作科胡社工、電話：03-5352386分機607。

性別暴力防治社區教育訓練。新竹市府提供

