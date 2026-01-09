竹市愛恆社會福利基金會攜手北門市場 推出慢飛兒年節幸福禮盒

邱副市長與愛恆董事長及慢飛兒們在公益商品前。





農曆年節將近，愛恆社會福利基金會於新竹市北門市場舉辦「用一份祝福，傳遞愛與幸福」年節義賣活動，副市長邱臣遠9日出席活動記者會，與慢飛兒一同繫上祝福，為年節禮盒注入滿滿心意，傳遞城市最溫暖的人情味。

邱副市長指出，市府持續落實「身心障礙6+2平權」的理念與實踐，致力打造對身心障礙者更友善、平等的生活環境。市府從醫療、教育、交通、資訊、運動及文化等面向著手，並持續精進各項社福措施與政策，讓每一位市民都能在城市中安心生活、自在參與。

用溫暖的祝福傳遞愛與幸福真永遠。

愛恆社會福利基金會表示，年節義賣禮盒由慢飛兒參與生產製作和包裝；包含愛恆樂活農場栽培的香草「慢行花語禮盒」、與友善廠商合作素食「有橄生活禮盒」、公平貿易精神的「慢飛兒咖啡禮盒」、道地台產的高級「梨山華崗茶禮盒」等多款年節自用與送禮選擇，並搭配健康食品、咖啡、茶品與生活用品，滿足企業贈禮與個人送禮需求。

社會處指出，每一份禮盒都承載著慢飛兒努力學習與翻轉人生的期待，期盼透過年節送禮，讓更多市民看見慢飛兒的能力與價值，也歡迎社會大眾以實際行動支持，讓助人的幸福持續在城市中流動。



