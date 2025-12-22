竹市慈雲空橋工程進入關鍵階段 115年1月10日起進行封路作業





新竹市「慈雲空橋工程」目前實際工程進度已達57%，將進入結構吊裝與橋面施作的關鍵階段。工務處表示，市府將自115年1月10日起進行封路作業，提醒市民提前規劃行程，並配合現場交通導引，共同維持施工期間的交通秩序與安全。

工務處指出，慈雲空橋位於關埔地區，橫跨慈雲路並連接埔頂三路，為竹市推動「人本交通」的重要節點工程，旨在提供安全、便利的步行通道，改善行人穿越車流的風險。明(115)年1月10日至1月15日，每日9時30分至16時佔用慈雲路南、北向內側各一車道，進行臨時施工架搭設；鋼構施工平台吊裝作業於1月19日至1月24日，每日22時至隔日6時，封閉北向全線車道；1月24日至1月30日，每日22時至隔日6時，封閉南向全線車道。

工務處提到，考量慈雲路為往來新竹科學園區與竹北市的重要幹道，施工期間路幅將暫時縮減及夜間時段封閉。市府呼籲用路人提早規劃路線，北向車輛可改行慈濟路，南向車輛改行立鵬路，以減少壅塞並維持交通順暢。

工務處表示，為減少對交通的影響，於周邊主要路口設定導引標誌與警示燈，並派員進行現場交通疏導，確保行車及行人安全。同時提醒用路人避開封路時段，依指示改道通行；若遇天候不佳或不可抗力因素，封路時間將視情況調整，並即時於市府官網與社群平台公告最新資訊。

