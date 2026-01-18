竹市房市變天！買賣量驟減4成 「電梯華廈」首度奪冠（示意圖/本報資料照）

新竹市政府地政處18日發布114年度住宅市場分析報告，受中央銀行持續落實信用管制措施及金融市場放款態度趨於保守影響，新竹市整體住宅市場呈現量縮價穩態勢。114年建物買賣移轉量為4760棟，與113年的8237棟相較減少42.2％，顯示市場交易明顯量縮，房市回歸自住與長期置產的基本面。

地政處長何憲棋指出，買賣移轉棟數變化主因在於信用管制持續實施，使購屋者觀望情緒濃厚，市場進入盤整期。預售屋市場波動更為顯著，114年預售屋申報數僅481件，較113年的2168件驟減77.8％，呈現量縮情形。在價格方面，預售屋議價空間已縮小至2.5％至3.0％，顯示建案開價與市場期待逐漸接近，交易價格趨於合理。

114年新竹市買賣移轉登記棟數減少。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市6樓以上大樓住宅價格交易指數。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市政府地政處18日發布114年度住宅市場分析報告。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

依據114年第2季住宅價格指數，季增率與年增率漲幅均已趨緩，房價走勢由快速上揚轉向平穩。其中屋齡5年內新成屋指數較第1季減少4.51、而屋齡5年以上的中古屋價格指數仍呈現微幅上揚趨勢，顯示買方出價轉趨保守，不再積極追價。

市場產品類型在第2季出現異動。長期作為交易主流的電梯大樓退居第2，由10層以下的電梯華廈以37.06％的佔比首度奪下冠軍。在屋齡選擇上，雖然10年以內的標的仍佔4成以上，交易重心也正緩步向屋齡11年以上的中古屋轉移，顯示在預算與務實考量下，買方對於不同屋齡物件的接受度正逐漸提高，市場結構趨向多元。

地政處補充，市府將持續透過實價登錄及定期分析，提供透明即時的住宅資訊。民眾可至「新竹市幸福宜居網」地理資訊服務系統，查詢地籍、使用分區、實價登錄與三維價格資訊。透過強化資訊對稱與管理，市府致力於維持住宅市場的穩健發展，協助市民在公開透明的環境中，順利完成居住安家計畫。

