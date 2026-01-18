竹市房市買賣移轉量縮價穩

新竹市一一四年整體住宅市場買氣急凍，買賣移轉量為四千七百六十棟，相較於一一三年，減少百分之四十二點二，預售屋減少百分之七十七點八。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

由於受到央行持續落實信用管制措施與金融市場放款態度趨於保守的影響，新竹市一一四年整體住宅市場買氣急凍，買賣移轉量為四千七百六十棟，相較於一一三年的八千二百三十七棟，減少百分之四十二點二，呈現量縮現象，價格相對以往、上漲趨勢也已趨緩，新竹市房屋市場交易量能明顯量縮。

市府地政處指出，新竹市一一四年預售屋申報數為四百八十一件，與一一三年二千一百六十八件相較、減少百分之七十七點八，同樣呈現交易量縮情形，觀察議價空間縮小至百分之二點五至百分之三，顯示建案開價與市場期待逐漸接近。

地政處補充，市府將續透過實價登錄及定期市場分析，提供透明、即時的住宅市場資訊，民眾亦可至「新竹市幸福宜居網」地理資訊服務（https://eghouse.hccg.gov.tw/webgis/）查詢相關資訊。