竹市打詐專案榮獲全國丙組第一 高虹安肯定卓越表現





新竹市警察局114年「第4次全國同步打擊詐欺專案行動」表現卓越，專案行動期間總計瓦解 22 件詐欺集團、查獲嫌犯120人，並查扣不法所得逾新臺幣5,100萬元，查扣範圍包含現金、虛擬貨幣及汽車等，榮獲全國評核丙組第一名佳績。內政部警政署日前公開表揚頒發獎座，警察局6日於市務會議將榮耀呈獻市長高虹安。

警察局長許頌嘉表示，在全體同仁的努力下，114年度打詐成效顯著，詐騙案件數及財損金額與113年度相比，分別大幅減少10.48%及27.85%，整體犯罪趨勢呈現顯著下降。在阻斷金流部分，114年度查扣不法所得之量能大幅提升，成功查扣新臺幣1億2,000萬元被害金額，較去年同期激增200%。透過強化「打詐、阻詐」機制，警察局將持續切斷詐欺集團的經濟命脈，全力守護市民的荷包安全。

廣告 廣告

警察局指出，114年分析詐欺財損最為嚴重的職業類別為家管（含退休人員）與科技產業人士，兩者合計占總財損約43%。數據顯示，「假投資詐騙」仍是目前造成民眾財產損失嚴重、金額最高的詐騙手法。部分具一定經濟基礎與退休族群，常成為詐騙集團鎖定目標，進行投資理財時，務必審慎查證資訊來源，避免勿信來路不明的群組或誇大獲利的不實話術。

警察局提醒，新竹市預計於115年春節前發放新臺幣5,000元消費金，呼籲民眾務必提高警覺，慎防假借發放消費金名義之詐騙手法，並認明官方公告之正確領取管道，且政府機關不會透過簡訊要求民眾點擊連結領取款項，檢警亦不會以視訊方式製作筆錄。如有疑慮，請即撥打165反詐騙專線，或上網查詢「165打詐儀錶板」，即時掌握最新詐騙手法，共同守住年節荷包，安心迎接新年。

更多新聞推薦

● 黃國昌怒轟賴政府賴帳警消 民眾黨啟動團體訴訟討退休金