竹市持續精進好孕專車便利性 提供孕產婦安全交通服務

為減輕家長育兒壓力，積極落實「零至六歲市府養」施政目標，市長高虹安上任後即放寬「好孕專車」乘車限制，取消所得稅率需百分之二十以下始可搭乘的限制，搭乘範圍從新竹縣市產檢醫療院所放寬至新竹縣市所有醫療院所，並延長使用期限至預產期後三個月，讓產婦可往返產後護理之家或攜帶幼兒至健兒門診。

針對市民產檢搭乘合作車隊遭拒絕一事，社會處表示，經了解車隊司機於收取乘車券後，均可於空檔持券至車隊的新竹辦公室當場兌換現金，並無乘車券請款不易的情形。

社會處十七日說明，有關司機對於乘車券之使用規定，新竹市府將再持續與合作車隊進行宣導，讓第一線的司機能更安心收取乘車券抵用車資。另一一五年將規劃結合新竹通，將好孕專車改採電子支付方式，無論孕產婦或司機，均能更方便支付及索取車資。

社會處補充，新竹市府自一一二年四月一日起取消搭乘好孕專車所得稅率需百分之二十以下之限制，並經評估民眾回饋及檢討使用率，一一三年起已放寬孕婦可乘車往返所有醫療院所，並延長搭乘時間至預產期後3個月。除已著手規劃乘車券電子化外，預計一一五年上路後，再評估延長服務至產後6個月，以落實照顧育齡期間婦女的政策美意。