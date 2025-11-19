竹市持續精進「敬老卡及愛心卡」 提供市民更友善便利服務

新竹市政府持續推動市長高虹安「老幼共好」施政策略，以「先提升使用率、再逐步增加點數」為推動原則，積極優化「敬老卡及愛心卡」的使用便利性與多元性。社會處表示，目前敬老卡持卡人數達六萬一千四百九十人，占竹市六十五歲以上老年人口的百分之八十五；一一四年累計使用服務人次突破一百七十一萬，點數使用率更由一一二年的百分之八大幅提升至今年八月的百分之四十，顯示政策推行成效卓著，深獲市民肯定。

社會處十九日指出，自高市長上任以來，市府持續擴充「敬老卡及愛心卡」的使用範圍，新增農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等多項服務，並自今年十一月一日起將每月點數提升至八百點，同時調高農會及藥局使用上限至二百點，讓長輩與身障朋友在日常生活中能享有更即時、更貼心的支持；針對行動不便者由家人代為使用的需求，市府亦已著手研擬相關規範，相關申辦措施預計於十二月下旬公布，並將於一一五年一月一日正式上路，期望協助長者與弱勢族群享有更友善的照顧服務。

在敬老卡搭乘計程車方面，社會處說明，新竹市府已於一一四年五月新增一家合作車隊，而針對尖峰時段叫不到車的情況，市府已請監理站研議增加業者發照數，以提升服務量能。針對長輩反映計程車服務品質不一，市府除要求各車隊加強教育訓練外，也召開專案會議，完成計程車核銷流程優化，以提升整體服務品質。

社會處補充，對於農會商品品質與價格的疑慮，市府已向農會反映並要求改善，未來也將持續督導與溝通。至於使用敬老卡搭乘台鐵，目前全國皆無法使用於對號座，市府後續將持續向台鐵公司反映與爭取，期盼讓長輩與弱勢族群享有更便利的交通選擇。

市府強調，將持續傾聽市民需求、滾動式檢討政策，希望透過更完善的配套與服務，讓「敬老卡及愛心卡」真正成為長輩與弱勢族群的日常好幫手，打造更友善、安心與幸福的生活環境。