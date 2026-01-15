竹市振興經濟消費金數位申請加碼 可領5100元

（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）新竹市政府今天宣布竹市振興經濟消費金發放加碼，表示民眾透過下載「新竹通」APP進行數位申請與匯款入帳，可加碼獲得新台幣100元，共可領5100元，可多利用。

新竹市政府今天舉行新竹市振興經濟消費金記者會，市長高虹安致詞說，市府24日起將發放市民每人5000元消費金，預估受惠人口超過45萬人，並採取多元發放方式，方便民眾領取。

她表示，現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，1月21日匯入既有帳戶。此外，轄內各區設置發放所，於1月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放。

高虹安說，數位申請於1月30日至2月28日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款，若透過此數位方式申請與匯款入帳，可加碼獲得新台幣100元，共可領5100元。

她指出，若民眾未能於上述期限領取，可在3月10日至3月31日工作日上班時間，依戶籍所在地前往區公所辦理補領。

市府資料指出，將結合傳統市場、商圈及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地消費。（編輯：張銘坤）1150115