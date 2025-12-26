竹市推動創新社福宣導走入日常 拉近市民距離





為提升市民對社會福利服務的認識，新竹市北區社福中心持續與在地學校、里鄰長及社區與各式社福團體協力進行宣導活動，日前於大魯閣湳雅廣場辦理的社福宣導活動，特別設計以宣導影片播放及Kahoot互動問答等創新方式，讓民眾以輕鬆、有趣的方式認識社福中心的服務內容與求助管道。

社會處長黃佳婷表示，此次活動延續社福中心長期深耕社區的理念，感謝大魯閣廣場自113年與北區社福中心攜手合作，辦理市集、親子講座、影像宣導等活動，順利推廣竹市的社會福利服務讓市民認識，並拉近社福單位與市民之間的距離，讓社福不再只是制度與資訊，而是能被「看見」、被「理解」、也能被「使用」的支持系統，透過友善、無壓力的宣導方式，降低民眾求助門檻，提升社會安全網的可近性。

社會處表示，活動現場吸引不少民眾駐足參與，多位民眾實際投入有獎互動遊戲並給予正向回饋。民眾紛紛表示，社福中心選擇在大家平時會前往的生活場域進行宣導，讓人感到貼近且沒有距離感；透過走入社區、以清楚且簡單的方式說明服務內容，使原本不熟悉社會福利的民眾也能快速理解。亦有民眾分享，原本僅是因參與有獎遊戲而停下腳步，過程中卻逐漸對社福中心的服務內容產生興趣，進而主動觀看宣導影片並詢問相關資源。現場也有孩子分享，透過活動學習到如何在生活中幫助他人，了解向老師求助、關心同學困難，即是成為社區中「社福守門員」的實際行動。

社會處指出，社福中心除不定期辦理大型宣導活動外，平時亦持續透過與里長、各級學校、宗教團體及相關網絡單位之合作，辦理社區宣導與聯繫會議，整合公私部門資源，建構更綿密之社會支持網絡，強化在地社區的支持力量。



