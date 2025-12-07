竹市推動加油站減污行動 守護空品

為守護空氣品質，避免加油站在作業過程中產生的油氣逸散影響市民健康，新竹市政府積極推動「綠生活暨環境友善加油站評鑑」，以法規管制與技術輔導雙軌並行提升環境品質。環保局表示，已要求轄內加油站的油氣回收系統維持油氣回收妥善率百分之九十以上，以有效降低油氣逸散，若查核發現缺失，也將要求業者於二十四小時內立即改善，共同打造健康安心的生活環境。

新竹代理市長邱臣遠昨（七）日表示，空氣品質與市民生活品質息息相關，市府推動加油站污染防制，展現維護公共健康與宜居永續城市的決心。透過「綠生活暨環境友善加油站」評鑑機制，期望帶動業者落實節能減碳與永續經營理念，並呼應淨零綠生活政策目標，結合數據管理與公私協力，攜手打造更清新、更永續的城市環境。

新竹市環保局說明，市府每年辦理「綠生活暨環境友善加油站」評鑑，旨在鼓勵轄內加油站業者主動落實環保作為，並營造更貼近在地、友善的生活環境。一一四年起，評鑑制度由過往的「排名制度」調整為「金、銀、銅認證制度」，以提升業者參與意願及評鑑機制的公平性，並邀集專家學者及隨機市民參與不具名的現場實地評鑑，依據落實程度給予評等。