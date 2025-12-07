竹市推動加油站減污行動 強化油氣回收、提升空品守護市民健康

加油站評鑑現勘

為守護空氣品質，避免加油站在作業過程中產生的油氣逸散影響市民健康，新竹市政府積極推動「綠生活暨環境友善加油站評鑑」，以法規管制與技術輔導雙軌並行提升環境品質。環保局表示，已要求轄內加油站的油氣回收系統維持油氣回收妥善率百分之九十以上，以有效降低油氣逸散，若查核發現缺失，也將要求業者於二十四小時內立即改善，共同打造健康安心的生活環境。

新竹代理市長邱臣遠七日表示，空氣品質與市民生活品質息息相關，市府推動加油站污染防制，展現維護公共健康與宜居永續城市的決心。透過「綠生活暨環境友善加油站」評鑑機制，期望帶動業者落實節能減碳與永續經營理念，並呼應淨零綠生活政策目標，結合數據管理與公私協力，攜手打造更清新、更永續的城市環境。

新竹市環保局說明，市府每年辦理「綠生活暨環境友善加油站」評鑑，旨在鼓勵轄內加油站業者主動落實環保作為，並營造更貼近在地、友善的生活環境。一一四年起，評鑑制度由過往的「排名制度」調整為「金、銀、銅認證制度」，以提升業者參與意願及評鑑機制的公平性，並邀集專家學者及隨機市民參與不具名的現場實地評鑑，依據落實程度給予評等。評鑑項目涵蓋空氣品質控制、減少油氣排放、節能措施、推廣再生能源及綠色採購等，期望透過此制度激勵更多業者投入，逐步邁向聯合國永續發展SDG6環境品質與SDG11永續城市目標。

新竹市環保局指出，今年度全市三十七站加油站業者皆參與評鑑，經由「專家學者」及「市民參與」現場實地評鑑後，共有中油民華加油站、中油光明加油站、中油香山加油站、中油南寮加油站、中油北大路加油站等五站，取得「銅級」認證殊榮。

環保局進一步指出，中油北大加油站透過更新油氣回收設備，大幅改善站內空氣品質，並提升公共設施整潔度；中油民華加油站則著重於幸福友善環境，提升綠美化空間，同時提供健康安心的友善如廁空間；位於科學園區旁交通樞紐上的中油光明加油站，積極配合宜居永續綠生活政策方向，提供淨零綠生活的舒適場域，其在環保、節能減碳及環境品質提升方面的努力亦備受肯定。

環保局補充，市府將持續與加油站業者及新竹市加油站商業同業公會積極協作，就污染物減量進行協談並凝聚共識，並透過ESG媒合平台促進企業合作，協助加油站導入節能設備及減少油氣逸散的相關設施，此舉不僅提升營運效率，也拉近加油站與社區、居民的互動關係，朝向永續經營與地方共榮的目標邁進。

環保局強調，透過公私協力與制度推進，「綠生活暨環境友善加油站」評鑑不僅有助於改善污染排放源，也進一步提升市民的日常生活品質。未來將持續以專業評鑑與技術輔導為基礎，打造兼具健康、節能與綠色特色的服務場域，落實淨零綠生活，推動新竹邁向宜居永續、幸福友善的低碳城市。