竹市推動空品淨化區 連3年獲「推動認養績優單位」殊榮

為提升新竹市空氣品質，市府持續推動空氣品質淨化區建置，今(114)年8月增設一品公園，成為竹市第七處淨化區，近期更媒合聯華電子股份有限公司Fab 8A廠協助認養，展現公私協力、攜手推動永續的成果。環保局表示，市府團隊積極促進認養單位投入管理，讓淨化區內樹木發揮淨化空氣品質的功效，也獲環境部肯定，連續第3年榮獲「推動認養績優單位」殊榮，環保局副局長楊清媚26日代表接受頒獎。

環保局指出，空氣品質維護除了仰賴主管機關的努力之外，更需要市民共同齊心參與，也特別感謝各認養單位的大力支持，使新竹市能連年獲得中央主管機關肯定。包括海天一線觀景區、環保自行車道、南寮環保公園、漁港環保公園、湳雅環保公園、千甲段及一品公園等空氣品質淨化區，皆透過定期維護與清潔，串聯成完整的綠色休閒網絡，進一步提升市民生活品質與幸福感。

環保局說明，今年除增設一品公園為第七處空氣品質淨化區外，亦透過 ESG 媒合平台推動企業協助建置暨認養校園清淨空氣綠牆，並成功媒合台亞半導體股份有限公司協助科園國小及虎林國小，完成共兩處校園清淨空氣綠牆建置。期盼藉由公私協力，持續提升校園空氣與環境品質，讓學童在綠意盎然的環境中安心學習，打造清新、永續宜居的智慧城市。





