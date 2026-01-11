竹市推動長照3.0醫照整合 今年服務對象新增2類

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為因應失智失能的照顧議題多元化的挑戰，竹市配合中央長照3.0本月上路，透過結合醫療與照護資源，打造整合性的長照服務體系，協助民眾在熟悉的環境中獲得合適照顧，以實現健康老化、在地安老與安寧善終的高齡友善願景。

市長高虹安表示，面對高齡化的照顧挑戰，市府已透過醫療服務與照顧服務整合長照3.0的核心目標，優化出院準備銜接長照服務模式，及導入智慧科技輔助照顧者等2大面向，來支持竹市的家庭照顧者。民眾在出院之前，可透過出院準備護理師安排返家照顧計畫及需求，縮短民眾返家等待照顧期；同時藉由導入智慧科技結合個別化的復能計畫，運用多元化輔具，協助失智失能者維持自立生活能力，也提升生活品質。

衛生局長陳厚全表示，今年起長照服務對象新增加2類型，不分年齡失智者以及包含腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折等健保急性後期整合照顧計畫對象，透過擴大竹市照顧服務涵蓋對象，讓更多需求長照服務的家庭及民眾受惠。市府已於去年成立長期照顧管理中心，藉由單一窗口服務，簡化民眾申辦手續。

長期照顧管理中心指出，目前竹市已建置超過210個長照服務單位，服務超過7,300個家庭，藉由醫療照顧整合，結合社區整體照顧體系，以及照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及無障礙、喘息服務等4大項服務，讓市民都能安心照顧放心工作。今年7月起也將增加智慧科技輔具補助，以提升失智失能者自主生活能力，並減輕家庭照顧者負擔，家庭照顧者亦可依據實際照顧需求及被照顧者身體狀況，變化選擇租賃適切輔具，適時運用智慧科技提升照顧品質。

長期照顧管理中心提醒，家中長輩有長照服務或社區照護需求，符合實際居住竹市年滿65歲以上失能長者、55歲以上原住民、不限年齡失智者、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，可透過1966長照服務專線向竹市長期照顧管理中心或至網站( https://ltc.hccg.gov.tw/ )提出服務諮詢或服務申請，將有專人提供服務。

