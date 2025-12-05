竹市推空品維護！明年加嚴管制機車及柴油機具 最高罰6萬

新竹市明年起將擴大「空氣品質維護區」管制範圍，虎林學區空維區管制對象從出廠滿5年柴油大客貨車、小貨車加嚴至出廠滿3年，新竹科學園區空維區則進入第二階段，納入出廠滿5年燃油機車管制。環保局提醒，違規者將依《空氣污染防制法》處500元以上、6萬元以下罰鍰。

新竹市自111年起陸續劃設空氣品質維護區，目前已完成新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等4處劃設。為因應交通流量大與車輛密度高的狀況，市府決定進一步擴大管制對象，全面提升市區空氣品質、維護環境品質。

115年7月1日起，學府路與博愛街（文教區）將成為第5處空維區，管制對象包括出廠滿3年柴油大客、貨車及小貨車，這些車輛需有一年內取得排煙檢驗合格紀錄或具有有效期內自主管理標章，同時也納管出廠滿5年燃油機車，須取得當年度排氣定期檢驗合格紀錄。屆時新竹科學園區空維區也將納入管制柴油施工機具。

環保局說明，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，柴油車主可於兩家已授權認證的「保檢合一」保養廠檢驗，包括永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社，進行車輛保養後，可代驗核發標章服務。新竹市也設有85家機車排氣檢驗站，方便車主定期檢驗。

為提升節能減碳效益，新竹市預計於116年推動機車排氣定期檢驗通知全面無紙化，鼓勵車主登錄加入機車ｅ化定檢通知，避免因忘記排氣定檢而受罰。環保局提醒車主注意排氣檢驗相關規定，確保車輛合格，避免受罰。全台空氣品質維護區公告可至環境部空氣品質維護區管制平台查詢。

