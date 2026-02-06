竹市推「三不、一要」環保小撇步 共同守護水環境

除舊佈新不亂排廢油漆。





隨著農曆春節將至，家家戶戶忙於年終大掃除或居家粉刷，為新年迎接新氣象。新竹市環保局提醒市民及裝修業者，修繕與清潔過程中產生的剩餘油漆或清洗廢水，切勿直接倒入水槽或排水溝，以免造成管線阻塞、污染河川水質，並已違反《水污染防治法》，最高可處新臺幣300萬元罰鍰。

環保局指出，落實綠色掃除掌握「三不、一要」環保小撇步。「三不」包括：殘餘油漆或刷洗廢水「不」亂倒、裝修廢棄物「不」隨意棄置、使用環保標章清潔劑「不」過量；「一要」則是殘漆及刷具清洗廢水「要」落實乾處理，可利用報紙或廢布吸附，待完全乾燥後併入一般垃圾清運。透過日常行動實踐「淨零綠生活」，落實聯合國永續發展目標 SDG 6「淨水及衛生」及 SDG 12「責任消費及生產」。

環保局強調，建築裝修業者應委託合法清除處理機構清運，嚴禁棄置於河岸或水溝，違者最高可處300萬元罰鍰，切勿以身試法。維護良好水環境，有賴全民共同參與，市民若於轄內發現疑似水污染情形，請立即撥打1999市民服務專線或公害陳情專線0800-066666通報，市府相關單位將即時派員處理，全力守護城市水環境。

