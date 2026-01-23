竹市推「檢、吃、動」健康拳 打擊代謝症候群

代謝症候群被視為現代人健康的隱形殺手，不僅與國人十大死因息息相關，更是導致心血管疾病、糖尿病等慢性病發生的重要前兆。新竹市衛生局提醒，預防代謝症候群刻不容緩，為能更早在黃金期逆轉代謝症候群，民眾應掌握關鍵三招「檢、吃、動」口訣，「檢」代表定期健康檢查、「吃」意指均衡飲食、「動」則是規律運動，並搭配「檢吃動健康拳」，共同打擊代謝症候群，健康生活再升級。

新竹市長高虹安二十三日表示，竹市作為科技與人文薈萃的城市，民眾生活節奏快，更需要重視預防醫學，代謝症候群的防治，是守護民眾健康的首要任務，市府將結合在地資源，透過「檢、吃、動」三招，有效促進市民融入日常生活中，將「健康安心」的施政理念落實到城市的每個角落。

衛生局長陳厚全表示，代謝症候群是「三高加二害」導致，三高是「血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高（三酸甘油酯偏高）」，二害是「腰圍過粗、好的膽固醇不足」，以上的危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群，若不及早檢查治療，把握黃金期逆轉代謝症候群，將比一般人增加四到六倍得到糖尿病、高血壓、腦中風等慢性病的風險。

衛生局指出，為了逆轉腰圍、血糖、血壓等超標數值，市府與醫療院所合作成立「代謝重生守護聯盟」，截至一一四年十一月止已有六十五家醫療院所積極投入代謝症候群防治工作，提供民眾個別化健康管理，收案人數已達八千五百五十七人。根據國民健康署資料顯示，經收案管理後追蹤三次以上的個案中，生活習慣介入已展現顯著成效，腰圍改善近四成、體重改善近三成、血壓改善近五成五，改變的成果令人鼓舞，期藉由醫療院所與市民朋友的共同努力，降低罹患慢性病的風險，為健康築起最堅實的防線，讓民眾擁有健康、活力、高品質的生活。

陳建銘婦產科診所院長陳建銘分享，許多孕媽咪深信「一人吃兩人補」的觀念，卻往往在不知不覺中陷入代謝症候群的危機。一名林女士因孕期飲食過量加上缺乏運動，產後又因傳統坐月子習俗過度攝取高熱量補品，導致產後三個月健檢指標「滿江紅」，儘管體重看似恢復不少，但血糖及三酸甘油酯居高不下，且保護心血管的高密度膽固醇明顯過低，經過與醫師共同訂定飲食調整目標及規律運動的計畫後，歷時三個月的努力再次回診追蹤，林女士的異常指標均降至理想範圍。林女士表示，很慶幸自己有定期健康檢查的習慣，才能把握黃金期逆轉代謝症候群，避免造成慢性疾病。

衛生局強調，代謝症候群可透過「檢、吃、動」逆轉，包含「檢」：定期檢查掌握自身健康狀況，實施早期介入的關鍵，提早逆轉代謝症候群風險。「吃」：依循「我的餐盤六口訣」吃的健康無負擔，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。「動」：每週應累積至少一百五十分鐘中度身體活動，並將運動結合日常生活，如健走、太極拳、游泳或騎腳踏車，培養長期的運動習慣。

衛生局呼籲，三十歲以上的民眾應善用免費成人預防保健服務，可至竹市各區衛生所或合約醫療院所接受檢查，提早預防代謝症候群的風險，降低未來罹患慢性病的機率。相關「檢、吃、動」及「檢吃動健康拳」影片，請至「健康九九影音資訊平台」網站( https://www.youtube.com/@TheHealth99 )查詢，有關代謝症候群合作醫事機構，請至衛生局網站( https://pse.is/8kaa5s )查詢。