竹市搜救犬隊通過國家MRT認證 救災實戰能力展現





內政部消防署辦理的114年國家級任務救援能力認證MRT(Mission Readiness Test)，於11月25日至28日舉行。新竹市消防局搜救犬隊參測的2組隊伍，在36小時連續且高強度的實境測試中順利通過複測，在國際20組參測隊伍中脫穎而出。

今年度共有16組通過認證，其中，2023年9支通過的複測隊伍中僅3組參加此次複測，竹市為其中2組，並連續2次通過MRT認證，表現極為亮眼。消防局指出，此次共有20組人犬隊參加，最終有16組通過（台灣14組、日本2組），通過者將納入國際人道救援輪值，依消防署調派參與跨國任務。竹市領犬員黃國峰與搜救犬Henin、領犬員温智欽與搜救犬Clay雙雙通過認證，已經是第二次參加評測並通過複測。

消防局表示，MRT為目前搜救犬評測中難度最高、最接近實際災害的測驗，認證有效期2年，未通過複測者將失效。本次測驗模擬規模6.8地震，造成大量倒塌、傷亡與失蹤狀況，參測隊伍需於災後立即完成報到、文件與裝備檢查，並於指定地點搭建行動基地(BOO)等完整作業，全程自給自足，並在接獲任務通知20分鐘內出勤。測驗情境包含水泥建物倒塌、海嘯淹沒、隧道事故等多元場景，測驗項目並涵蓋夜間搜索、連續任務接續作業、相鄰與遠距離氣味辨識、干擾氣味處理、人犬協作、搜索計畫擬定等實戰需求。同時也進行犬隻急救評估，如熱衰竭辨識、眼部異物沖洗等，全面檢驗隊伍的救援能力。新竹市搜救犬隊皆達成目標，順利取得證照。

